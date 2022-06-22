https://ria.ru/20220622/strekozy-1797585778.html

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.06.2022

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-22T15:45

2022-06-22T15:45

2022-06-23T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

насекомые

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что известно более 6 тысяч видов стрекоз, в Красную книгу Москвы занесено 10 из них. Стрекозы обитают рядом с водоемами и в местах, где много насекомых: на лугах, лесных полянах. Они могут развивать скорость до 40 километров в час и зависать в воздухе на одном месте, высматривая добычу – слепней, мух, комаров. В поисках добычи преодолевают расстояние до 4 километров. Охотиться им помогают фасеточные глаза со сферическим обзором и высокая маневренность крыльев.

https://ria.ru/20210615/babochka-1737417705.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, насекомые