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Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
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Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-22T15:45
2022-06-23T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
насекомые
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что известно более 6 тысяч видов стрекоз, в Красную книгу Москвы занесено 10 из них. Стрекозы обитают рядом с водоемами и в местах, где много насекомых: на лугах, лесных полянах. Они могут развивать скорость до 40 километров в час и зависать в воздухе на одном месте, высматривая добычу – слепней, мух, комаров. В поисках добычи преодолевают расстояние до 4 километров. Охотиться им помогают фасеточные глаза со сферическим обзором и высокая маневренность крыльев.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, насекомые
15:45 22.06.2022 (обновлено: 14:47 23.06.2022)
 

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтрекоза над озером
Стрекоза над озером - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На природных территориях появились стрекозы. Первых из них сфотографировали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Стрекозы – самые древние летающие хищные насекомые. 350 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров, их гигантские предки с размахом крыльев 75 сантиметров летали среди хвощей и папоротников высотой с десятиэтажный дом", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что известно более 6 тысяч видов стрекоз, в Красную книгу Москвы занесено 10 из них. Стрекозы обитают рядом с водоемами и в местах, где много насекомых: на лугах, лесных полянах. Они могут развивать скорость до 40 километров в час и зависать в воздухе на одном месте, высматривая добычу – слепней, мух, комаров. В поисках добычи преодолевают расстояние до 4 километров. Охотиться им помогают фасеточные глаза со сферическим обзором и высокая маневренность крыльев.
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