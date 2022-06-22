https://ria.ru/20220622/ssha-1797430284.html

СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт

СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт - РИА Новости, 22.06.2022

СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт

Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:22

2022-06-22T21:22

2022-06-22T21:22

цены на нефть

латинская америка

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники.Белый дом назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.Нефтепереработчики собираются указать, что планируемое эмбарго вызовет недовольство международных партнеров и приведет к сокращению производства НПЗ, которые потеряют доступ к глобальным рынкам."Ограничения или прямой запрет на поставки нефтепродуктов не только приведут к прямо противоположному эффекту - повышению цен на топливо вместо их снижения и подвергнут риску дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, - но и навредят нашим союзникам в Латинской Америке и Европе", - заявил Рейтер представитель ассоциации American Fuel and Petrochemical Manufacturers.

https://ria.ru/20220622/bayden-1797427105.html

латинская америка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, латинская америка