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СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт - РИА Новости, 22.06.2022
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СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт
СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт - РИА Новости, 22.06.2022
СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт
Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:22
2022-06-22T21:22
цены на нефть
латинская америка
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники.Белый дом назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.Нефтепереработчики собираются указать, что планируемое эмбарго вызовет недовольство международных партнеров и приведет к сокращению производства НПЗ, которые потеряют доступ к глобальным рынкам."Ограничения или прямой запрет на поставки нефтепродуктов не только приведут к прямо противоположному эффекту - повышению цен на топливо вместо их снижения и подвергнут риску дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, - но и навредят нашим союзникам в Латинской Америке и Европе", - заявил Рейтер представитель ассоциации American Fuel and Petrochemical Manufacturers.
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цены на нефть, латинская америка
21:22 22.06.2022
 
СМИ: производители горючего в США попросят Белый дом не запрещать экспорт

Reuters: работники нефтеперерабатывающей отрасли попросят Белый дом не запрещать экспорт

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители нефтеперерабатывающей отрасли США попытаются убедить администрацию президента Джо Байдена не запрещать экспорт своей продукции в целях борьбы с ростом цен на топливо, сообщили агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники.
Белый дом назначил на четверг экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на бензин и другое горючее, который разогнал инфляцию до 40-летнего максимума. В предыдущие дни чиновники администрации давали понять, что рассматривают частичный или полный запрет на экспорт горючего, чтобы снизить внутренние цены на бензин и дизельное топливо.
Нефтепереработчики собираются указать, что планируемое эмбарго вызовет недовольство международных партнеров и приведет к сокращению производства НПЗ, которые потеряют доступ к глобальным рынкам.
"Ограничения или прямой запрет на поставки нефтепродуктов не только приведут к прямо противоположному эффекту - повышению цен на топливо вместо их снижения и подвергнут риску дополнительные нефтеперерабатывающие мощности, - но и навредят нашим союзникам в Латинской Америке и Европе", - заявил Рейтер представитель ассоциации American Fuel and Petrochemical Manufacturers.
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