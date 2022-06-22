https://ria.ru/20220622/soyuzmultfilm-1797332582.html
Золотую коллекцию "Союзмультфильма" увидят в Китае
Золотую коллекцию "Союзмультфильма" увидят в Китае - РИА Новости, 22.06.2022
Золотую коллекцию "Союзмультфильма" увидят в Китае
Компания OD Business Technologies Group (ODBT Group) стала стратегическим партнером по продвижению контента "Союзмультфильма" на территории Китая, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:33
2022-06-22T16:33
2022-06-22T16:33
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Компания OD Business Technologies Group (ODBT Group) стала стратегическим партнером по продвижению контента "Союзмультфильма" на территории Китая, сообщает пресс-служба.Соответствующее соглашение было подписано председателем совета директоров киностудии Юлианой Слащевой и генеральным директором ODBT Group Ольгой Грищенко.Договор предусматривает продвижение и коммерческое использование произведений "Союзмультфильма" на территории КНР, а также подбор проектных стратегических партнеров. Всего ODBT Group получила право на дистрибуцию 1186 произведений. Большинство картин из числа "золотой коллекции" киностудии, куда вошли 1039 лент, созданные с 1936 года по настоящее время. Среди них "Ну, погоди!", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Аленький цветочек", "Гадкий утенок", "Двенадцать месяцев", "Колобок", "Каникулы Бонифация", "Золушка", "Котенок по имени Гав", "Тайна третьей планеты"."Наше сотрудничество дает широкие возможности для реализации креативного потенциала отечественным специалистам, приобретению обоюдного уникального опыта, что несомненно скажется на увеличении доли присутствия российской анимации в мире", — говорит Слащева. Грищенко подчеркнула, что в настоящее время ODBT Group уже ведет переговоры о передаче лицензии на контент, производство сувенирной и игровой продукции, франшизы на развлекательные детские парки бренда "Союзмультфильм" региональным компаниям в КНР. По мнению главы компании, задача сотрудничества — сделать российскую анимацию широко известной за пределами РФ и других стран СНГ, поскольку "качественная мультипликация обязана быть представлена миру".
https://ria.ru/20220622/festival-1797257083.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, снг, китай, россия, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Золотую коллекцию "Союзмультфильма" увидят в Китае
Золотую коллекцию "Союзмультфильма" и его новые проекты увидят в Китае
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Компания OD Business Technologies Group (ODBT Group) стала стратегическим партнером по продвижению контента "Союзмультфильма" на территории Китая, сообщает пресс-служба.
Соответствующее соглашение было подписано председателем совета директоров киностудии Юлианой Слащевой и генеральным директором ODBT Group Ольгой Грищенко.
Договор предусматривает продвижение и коммерческое использование произведений "Союзмультфильма" на территории КНР, а также подбор проектных стратегических партнеров. Всего ODBT Group получила право на дистрибуцию 1186 произведений. Большинство картин из числа "золотой коллекции" киностудии, куда вошли 1039 лент, созданные с 1936 года по настоящее время. Среди них "Ну, погоди!", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Аленький цветочек", "Гадкий утенок", "Двенадцать месяцев", "Колобок", "Каникулы Бонифация", "Золушка", "Котенок по имени Гав", "Тайна третьей планеты".
"Наше сотрудничество дает широкие возможности для реализации креативного потенциала отечественным специалистам, приобретению обоюдного уникального опыта, что несомненно скажется на увеличении доли присутствия российской анимации в мире", — говорит Слащева.
Грищенко подчеркнула, что в настоящее время ODBT Group уже ведет переговоры о передаче лицензии на контент, производство сувенирной и игровой продукции, франшизы на развлекательные детские парки бренда "Союзмультфильм" региональным компаниям в КНР. По мнению главы компании, задача сотрудничества — сделать российскую анимацию широко известной за пределами РФ и других стран СНГ, поскольку "качественная мультипликация обязана быть представлена миру".