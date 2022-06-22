https://ria.ru/20220622/sotrudnichestvo-1797221334.html

Нижегородская область будет сотрудничать с Корпорацией МСП

Нижегородская область будет сотрудничать с Корпорацией МСП - РИА Новости, 22.06.2022

Нижегородская область будет сотрудничать с Корпорацией МСП

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:25

2022-06-22T10:25

2022-06-22T10:25

нижегородская область

корпорация мсп

экономика

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и организацией, сообщает пресс-служба правительства региона.Соглашение направлено на расширение охвата предпринимателей Нижегородской области мерами поддержки. В частности, документ предполагает взаимодействие по вопросам развития финансовой поддержки предпринимателей в части содействия внедрению новых финансовых инструментов и расширения линейки продуктовых решений участников национальной гарантийной системы."В Нижегородской области зарегистрировано более 123 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на которых трудится более полумиллиона человек. В то же время у МСП нет такого пространства для маневра в сложных экономических условиях, как у крупных компаний, поэтому предпринимателям необходимо оказать необходимую поддержку для сохранения бизнеса и коллективов. Для этого у нас разработан план поддержки экономики", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области напомнил, что на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального пакета мер поддержки экономики выделен 1 миллиард рублей. Эти средства в том числе будут направлены на реализацию совместной программы Нижегородской области и Корпорации МСП – "ПСК Инвестиционная", что позволит снизить на 5 процентных пунктов ставку по льготным кредитам для предпринимателей.В Нижегородской области действуют Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства. В этом году были разработаны специальные условия по финансированию субъектов МСП импортозамещающих производств под фиксированную ставку в размере 5% годовых, а также разработан кредитный продукт "Антикризис 2.0" для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей под 5%."Мы понимаем, что нужно быть на шаг впереди. Для этого сегодня подписали соглашение с Корпорацией МСП - нашим хорошим партнером. Нам важно, чтобы предприниматели в каждом районе региона могли воспользоваться мерами поддержки и новыми возможностями", - добавил Никитин.Исаевич, в свою очередь, отметил, что Корпорация МСП и Нижегородская область взаимодействуют на протяжении долгого времени. Регион, по его словам, одним из первых шел навстречу предпринимателям, когда начали сниматься ковидные ограничения.После подписания соглашения Никитин и Исаевич провели встречу с предпринимателями, где подробнее рассказали о доступных программах поддержки и ответили на вопросы представителей бизнес-сообщества.

https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796390648.html

https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, экономика, глеб никитин