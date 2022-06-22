https://ria.ru/20220622/sokurov-1797385786.html

Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию

Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию - РИА Новости, 22.06.2022

Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию

Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что не смог выехать из России в Финляндию, так как его "не выпустили". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:40

2022-06-22T17:40

2022-06-22T18:12

культура

александр сокуров

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что не смог выехать из России в Финляндию, так как его "не выпустили".Режиссер также сообщил, что обратился в СПЧ в связи с этой ситуацией. "Да, я обратился просто с изложением ситуации, не требуя никаких разбирательств, ничего", - сказал он.На вопрос о том, находится ли он сейчас в России, Сокуров ответил утвердительно. "Конечно, я в России. Я русский человек, куда мне без России. У меня один паспорт! Что бы ни было, я здесь. У меня все здесь похоронены. Ни при каких обстоятельствах (не уеду – ред.)", - заключил собеседник.

https://ria.ru/20220620/turizm-1796778303.html

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2022

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александр сокуров, россия, хельсинки, милан