https://ria.ru/20220622/sokurov-1797385786.html
Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию
Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию - РИА Новости, 22.06.2022
Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию
Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что не смог выехать из России в Финляндию, так как его "не выпустили". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:40
2022-06-22T17:40
2022-06-22T18:12
культура
александр сокуров
россия
хельсинки
милан
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что не смог выехать из России в Финляндию, так как его "не выпустили".Режиссер также сообщил, что обратился в СПЧ в связи с этой ситуацией. "Да, я обратился просто с изложением ситуации, не требуя никаких разбирательств, ничего", - сказал он.На вопрос о том, находится ли он сейчас в России, Сокуров ответил утвердительно. "Конечно, я в России. Я русский человек, куда мне без России. У меня один паспорт! Что бы ни было, я здесь. У меня все здесь похоронены. Ни при каких обстоятельствах (не уеду – ред.)", - заключил собеседник.
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александр сокуров, россия, хельсинки, милан
17:40 22.06.2022 (обновлено: 18:12 22.06.2022)
Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию
Режиссер Сокуров сообщил, что не смог выехать из России в Финляндию
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что не смог выехать из России в Финляндию, так как его "не выпустили".
"Не выпустили, потому что не хотели выпускать, вот и все... Меня держали на границе ровно столько времени, пока не улетел мой самолет в Милан из Хельсинки. Поскольку это был единственный вариант, недорогой... Это был самый экономичный вариант – доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки, и там в Милан сразу", - сказал он.
Режиссер также сообщил, что обратился в СПЧ в связи с этой ситуацией. "Да, я обратился просто с изложением ситуации, не требуя никаких разбирательств, ничего", - сказал он.
На вопрос о том, находится ли он сейчас в России, Сокуров ответил утвердительно. "Конечно, я в России. Я русский человек, куда мне без России. У меня один паспорт! Что бы ни было, я здесь. У меня все здесь похоронены. Ни при каких обстоятельствах (не уеду – ред.)", - заключил собеседник.