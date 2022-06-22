https://ria.ru/20220622/soglasie-1797413514.html

Глава Адыгеи рассказал о работе по укреплению межнационального согласия

Глава Адыгеи рассказал о работе по укреплению межнационального согласия - РИА Новости, 22.06.2022

Глава Адыгеи рассказал о работе по укреплению межнационального согласия

Межнациональное согласие в Адыгее, являющейся одной из самых спокойных республик Северного Кавказа, объясняется в том числе, и тем, что представители всех... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:47

2022-06-22T19:47

2022-06-22T19:48

республика адыгея

республика адыгея

северный кавказ

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Межнациональное согласие в Адыгее, являющейся одной из самых спокойных республик Северного Кавказа, объясняется в том числе, и тем, что представители всех национальных объединений вовлечены в работу Общественной палаты республики и совета старейшин, заявил глава региона Мурат Кумпилов.В Адыгее проходит семинар по реализации национальной политики в субъектах ЮФО, который проводят Федеральное агентство по делам национальностей и Московский госуниверситет, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на главу республики отмечается, что место проведения семинара обусловлено тем, что Адыгея считается одним из самых спокойных регионов Северного Кавказа.Глава Адыгеи также подчеркнул, что республика активно участвует в реализации госпрограмм, нацеленных на укрепление межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Адыгея, что помогает сохранить стабильность в регионе."Мурат Кумпилов отметил, что представители всех национальных общественных организаций входят в Общественную палату, Совет старейшин и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при главе республики, принимают участие во всех республиканских мероприятиях", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220124/adygeya-1769205388.html

республика адыгея

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, северный кавказ, мурат кумпилов