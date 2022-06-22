19:47 22.06.2022 (обновлено: 19:48 22.06.2022)
Глава Адыгеи рассказал о работе по укреплению межнационального согласия
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время выступления на семинаре по реализации национальной политики в субъектах ЮФО
КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Межнациональное согласие в Адыгее, являющейся одной из самых спокойных республик Северного Кавказа, объясняется в том числе, и тем, что представители всех национальных объединений вовлечены в работу Общественной палаты республики и совета старейшин, заявил глава региона Мурат Кумпилов.
В Адыгее проходит семинар по реализации национальной политики в субъектах ЮФО, который проводят Федеральное агентство по делам национальностей и Московский госуниверситет, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Со ссылкой на главу республики отмечается, что место проведения семинара обусловлено тем, что Адыгея считается одним из самых спокойных регионов Северного Кавказа.
"Действующие механизмы регулирования политического процесса в Адыгее позволяют решать актуальные вопросы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, на деле развивать традиции добрососедства", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Глава Адыгеи также подчеркнул, что республика активно участвует в реализации госпрограмм, нацеленных на укрепление межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Республики Адыгея, что помогает сохранить стабильность в регионе.
"Мурат Кумпилов отметил, что представители всех национальных общественных организаций входят в Общественную палату, Совет старейшин и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при главе республики, принимают участие во всех республиканских мероприятиях", - говорится в сообщении.