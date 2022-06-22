https://ria.ru/20220622/sapery-1797433574.html
Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022
Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тысячи гектаров в республиках Донбасса, сообщил в среду руководитель межведомственного... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:43
2022-06-22T21:43
2022-06-22T21:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
михаил мизинцев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тысячи гектаров в республиках Донбасса, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что за сутки было разминировано 23,3 гектара. Также разминированы 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 29 727 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 806", - уточнил Мизинцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев
Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР
Мизинцев: российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тысячи гектаров в республиках Донбасса, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3498,1 гектара территории", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что за сутки было разминировано 23,3 гектара. Также разминированы 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 километра дорог.
"Обнаружено и обезврежено 29 727 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 806", - уточнил Мизинцев.