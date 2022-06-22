https://ria.ru/20220622/sapery-1797433574.html

Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.06.2022

Российские саперы разминировали почти 3,5 тысячи гектаров ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тысячи гектаров в республиках Донбасса, сообщил в среду руководитель межведомственного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:43

2022-06-22T21:43

2022-06-22T21:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

михаил мизинцев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,5 тысячи гектаров в республиках Донбасса, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что за сутки было разминировано 23,3 гектара. Также разминированы 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 километра дорог."Обнаружено и обезврежено 29 727 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 806", - уточнил Мизинцев.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев