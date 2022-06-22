https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797334773.html

Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин

Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022

Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин

Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:35

2022-06-22T15:35

2022-06-22T15:35

экономика

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на деловом форуме БРИКС."Реальность снова доказывает, что санкции - это бумеранг и палка о двух концах. Политизация мировой экономики, превращение ее в инструмент и оружие, использование доминирующей позиции в мировой финансовой системе для произвольного наложения санкций в конечном итоге вредит не только мировому сообществу, но и тем, кто это инициирует", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что сейчас некоторые важные производственные цепочки и цепочки поставок подверглись искусственному вмешательству, растет и глобальная инфляция, международный финансовый рынок продолжает колебаться, интенсивность восстановления глобальной экономики продолжает ослабевать."Всех беспокоит, что глобальная экономика может свалиться в трясину кризиса", - заявил глава КНР, добавив, что сейчас как никогда важно объединить усилия для борьбы с кризисом, а развитым странам стоит проводить "ответственную экономическую политику, чтобы избежать негативного влияния на развивающиеся страны".

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, си цзиньпин, китай