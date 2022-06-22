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Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022
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Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин
Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.06.2022
Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин
Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:35
2022-06-22T15:35
экономика
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на деловом форуме БРИКС."Реальность снова доказывает, что санкции - это бумеранг и палка о двух концах. Политизация мировой экономики, превращение ее в инструмент и оружие, использование доминирующей позиции в мировой финансовой системе для произвольного наложения санкций в конечном итоге вредит не только мировому сообществу, но и тем, кто это инициирует", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что сейчас некоторые важные производственные цепочки и цепочки поставок подверглись искусственному вмешательству, растет и глобальная инфляция, международный финансовый рынок продолжает колебаться, интенсивность восстановления глобальной экономики продолжает ослабевать."Всех беспокоит, что глобальная экономика может свалиться в трясину кризиса", - заявил глава КНР, добавив, что сейчас как никогда важно объединить усилия для борьбы с кризисом, а развитым странам стоит проводить "ответственную экономическую политику, чтобы избежать негативного влияния на развивающиеся страны".
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экономика, си цзиньпин, китай
15:35 22.06.2022
 
Санкции бумерангом возвращаются к тем, кто их вводит, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: политика санкций вредит и мировому сообществу, и тем, кто их вводит

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на деловом форуме БРИКС.
"Реальность снова доказывает, что санкции - это бумеранг и палка о двух концах. Политизация мировой экономики, превращение ее в инструмент и оружие, использование доминирующей позиции в мировой финансовой системе для произвольного наложения санкций в конечном итоге вредит не только мировому сообществу, но и тем, кто это инициирует", - сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что сейчас некоторые важные производственные цепочки и цепочки поставок подверглись искусственному вмешательству, растет и глобальная инфляция, международный финансовый рынок продолжает колебаться, интенсивность восстановления глобальной экономики продолжает ослабевать.
"Всех беспокоит, что глобальная экономика может свалиться в трясину кризиса", - заявил глава КНР, добавив, что сейчас как никогда важно объединить усилия для борьбы с кризисом, а развитым странам стоит проводить "ответственную экономическую политику, чтобы избежать негативного влияния на развивающиеся страны".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 04:59
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций
 
ЭкономикаСи ЦзиньпинКитай
 
 
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