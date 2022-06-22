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Самолет Ан-30. Летно-технические характеристики

Самолет Ан-30. Летно-технические характеристики - РИА Новости, 22.06.2022

Самолет Ан-30. Летно-технические характеристики

Самолет Ан-30 является дальнейшей модификацией самолетов Ан-24РВ и Ан-26 и предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:48

2022-06-22T14:48

2022-06-22T14:48

справки

ан-30

в мире

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Самолет Ан-30 является дальнейшей модификацией самолетов Ан-24РВ и Ан-26 и предназначен для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ. Разработан в ОКБ-49 (ОКБ им. Антонова, позже ГП "Антонов", Украина).Самолет создавался согласно постановлению Совета министров СССР № 565-235 от 6 июля 1964 года и должен был заменить в этой роли Ли-2ФК, Ил-14ФК и Ил-14ФКМ. Первый прототип был изготовлен на опытном производстве ОКБ в 1967 году. Ан-24ФК впервые поднялся в воздух в августе 1967 года. После прохождения госиспытаний самолет был рекомендован для проведения средне- и мелкомасштабных аэрофотосъемок в подразделениях Министерства гражданской авиации и Военно-воздушных силах (ВВС). Он был запущен в серийное производство под обозначением Ан-30 на Киевском авиационном заводе в 1971 году. Всего с 1971 года по 1980 год было построено 115 машин. Конструкция Ан-30 аналогична базовому самолету. Основные конструктивные отличия – в носовой части фюзеляжа, где расположена застекленная кабина штурмана-аэрофотосъемщика, в обязанности которого входит составление программы съемки, контроль за выполнением аэрофотосъемочных маршрутов и общее руководство аэрофотосъемочными работами. Кабина пилотов приподнята над фюзеляжем. Под ее полом между правой стенкой ниши носовых колес и правым бортом оборудован проход в кабину штурмана. В кабине летчиков размещаются рабочие места летчиков, бортмеханика и бортрадиста. В салоне оборудованы рабочие места операторов. В полу имеется пять фотолюков для установки аэро- фотоаппаратуры в различных комплектациях. Стекла фотолюков обдуваются теплым воздухом, отбираемым из системы кондиционирования. Снаружи остекление фотолюков закрывается сдвижными крышками, которые размещаются в специальном подфюзеляжном обтекателе, механизмы перемещения крышек имеют электрический и ручной приводы. Крыло – высокорасположенное, свободнонесущее, трапецевидное в плане. Крыло состоит из центроплана, двух средних и двух консольных частей. В центроплане установлено шесть дополнительных топливных баков общей емкостью 1600 литров. Шасси убирающееся, трехстоечное с передней стойкой. Силовая установка – два турбовинтовых двигателя АИ-24. Каждый двигатель питается от своих баков.Установленный на Ан-30 комплекс навигационной и фотографической аппаратуры позволяет составлять высококачественные топографические карты в масштабах от 1:10000 до 1:150000, а также выполнять полеты днем и ночью. При демонтаже специального оборудования Ан-30 мог использоваться как обычный транспортный самолет. В 1975 году Ан-30 впервые экспонировался на авиасалоне в Ле Бурже во Франции. В 1975 году в Мячковском авиаотряде управления Гражданской авиации Центральных районов было создано первое специализированное подразделение Ан-30. Самолеты Ан-30 базировались также на аэродроме Пулково. Первоначально машина разрабатывалась в двух вариантах: "А" для гражданской авиации и "Б" для ВВС, однако позже пришли к единой компоновке с различиями лишь в составе фотооборудования и спецаппаратуры. На Ан-30Б, которые с 1981 года использовались в ходе афганской кампании, для защиты от ракет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) устанавливались два контейнера "Веер" со 192 пиропатронами отстрела инфракрасных ловушек, либо тепловых ловушек УВ-26, имевшие по 384 пиропатрона. За все время эксплуатации было потеряно два самолета. 11 марта 1985 года Ан-30Б из 50-го отдельного смешанного авиационного полка при возвращении из боевого вылета в районе Баграма (Афганистан) был поражен попавшей в левый двигатель ракетой ПЗРК.Экипаж спасся на парашютах, за исключением летчиков, погибших при попытке посадить горящую машину. Вторая машина разбилась 23 марта 1992 года в катастрофе под Нижнеянском (Якутия). В рамках Договора по открытому небу 1992 года (Россия вышла из договора в 2021 году) Ан-30Б, находящиеся на вооружении российских и украинских ВВС, стали выполнять инспекционные полеты для наблюдения за военной деятельностью и соблюдением положений, предусмотренных договором. Летно-технические характеристики самолета Ан-30Экипаж – 5-7 человек; Практический потолок – 8300 м; Дальность полета – 2600 км; Крейсерская скорость – 430-475 км/ч; Максимальная скорость – 540 км/ч; Продолжительность полета – 6 часов; Масса пустого самолета – 15,95 т; Взлетная масса – 23 т; Размах крыла – 29,20 м; Длина самолета – 24,26 м; Высота самолета – 8,32 м.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ан-30, в мире