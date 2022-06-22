Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии
Гарибашвили назвал Саакашвили главным олигархом и самой большой проблемой Грузии
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили "главным олигархом" и самой большой проблемой Грузии.
"Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа", - заявил премьер в ходе выступления в парламенте. По его словам, основными причинами дестабилизации в стране являются действия экс-президента и его партии "Единое национальное движение".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.