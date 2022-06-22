Рейтинг@Mail.ru
Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html
Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии
Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии - РИА Новости, 22.06.2022
Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили "главным олигархом" и самой большой проблемой Грузии. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:04
2022-06-22T16:04
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили "главным олигархом" и самой большой проблемой Грузии."Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа", - заявил премьер в ходе выступления в парламенте. По его словам, основными причинами дестабилизации в стране являются действия экс-президента и его партии "Единое национальное движение".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2733fe708c5f3b96bac2de2e94d343dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ираклий гарибашвили, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
16:04 22.06.2022
 
Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии

Гарибашвили назвал Саакашвили главным олигархом и самой большой проблемой Грузии

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили "главным олигархом" и самой большой проблемой Грузии.
"Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа", - заявил премьер в ходе выступления в парламенте. По его словам, основными причинами дестабилизации в стране являются действия экс-президента и его партии "Единое национальное движение".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили после задержания в Рустави - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:04
В Тбилиси пожалели, что Саакашвили не растаможили вместе со сметаной
 
В миреИраклий ГарибашвилиГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала