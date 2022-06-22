https://ria.ru/20220622/rossiya-1797433080.html

Россия эвакуировала почти 24 тысячи человек с Украины и Донбасса

Россия эвакуировала почти 24 тысячи человек с Украины и Донбасса - РИА Новости, 22.06.2022

Россия эвакуировала почти 24 тысячи человек с Украины и Донбасса

Россия несмотря на препятствия со стороны Киева смогла эвакуировать почти 24 тысячи человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в среду руководитель... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:37

2022-06-22T21:37

2022-06-22T21:44

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны Киева смогла эвакуировать почти 24 тысячи человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, сообщил в среду руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 775 человек, в том числе 3 676 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы более 2 миллионов человек, из которых почти 322 тысячи - дети. Границу РФ пересекли 308 тысяч личных автомобилей.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, россия, украина, донбасс