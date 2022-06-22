https://ria.ru/20220622/roskosmos-1797413797.html
"Роскосмос" устранил нарушения на предприятиях на два миллиарда рублей
"Роскосмос" устранил нарушения на предприятиях на два миллиарда рублей - РИА Новости, 22.06.2022
"Роскосмос" устранил нарушения на предприятиях на два миллиарда рублей
Проверки службы внутреннего аудита "Роскосмоса" в 2021 году позволили устранить на предприятиях ракетно-космической отрасли нарушения на сумму почти 2 миллиарда РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:48
2022-06-22T19:48
2022-06-22T19:49
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происшествия
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проверки службы внутреннего аудита "Роскосмоса" в 2021 году позволили устранить на предприятиях ракетно-космической отрасли нарушения на сумму почти 2 миллиарда рублей, сообщили в среду в госкорпорации."Службой внутреннего аудита госкорпорации проводились как плановые, так и внеплановые проверки. Всего было проведено более 35 проверок. Подразделениями внутреннего аудита организаций госкорпорации проведено более 540 проверок по различным вопросам хозяйственной деятельности предприятий. Проверками предотвращено нарушений на сумму более 150 миллионов рублей, по их результатам устранено нарушений на сумму почти 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что по результатам проверок аудиторов на местах 16 материалов были направлены в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц предприятий.
https://ria.ru/20220621/rogozin-1796932279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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роскосмос, россия, происшествия, космос - риа наука
19:48 22.06.2022 (обновлено: 19:49 22.06.2022)
"Роскосмос" устранил нарушения на предприятиях на два миллиарда рублей
"Роскосмос" заявил, что устранил нарушения на предприятиях почти на два миллиарда рублей