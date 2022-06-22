https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья

Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 22.06.2022

Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья

Власти Липецкой области к 2023 году планируют досрочно завершить федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:43

2022-06-22T13:43

2022-06-22T13:43

липецкая область

липецкая область

липецк

россия

жилье

общество

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603309991_0:96:3453:2038_1920x0_80_0_0_72d919b86039dd10cc870087b64d0364.jpg

ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области к 2023 году планируют досрочно завершить федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что для достижения поставленной цели в районах области уже началось строительство 25 многоквартирных домов. Реализовать задуманное позволит Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, принятая Президиумом Госсовета.Глава региона уточнил, что в 2021 году в новые квартиры переехали почти 2,3 тысячи жителей области, расселены порядка 35,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья.Кроме этого, в рамках принятой Стратегии власти Липецкой области намерены развивать строительство жилья внаём. Соглашение об этом подписано между администрацией региона и ДОМ.РФ. Участок для строительства первого арендного дома уже выбран в центральной части Липецка.

https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html

липецкая область

липецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, липецк, россия, жилье, общество, игорь артамонов