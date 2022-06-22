https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html
Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья
Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 22.06.2022
Липецкие власти досрочно завершат программу расселения аварийного жилья
Власти Липецкой области к 2023 году планируют досрочно завершить федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:43
2022-06-22T13:43
2022-06-22T13:43
липецкая область
липецкая область
липецк
россия
жилье
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области к 2023 году планируют досрочно завершить федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что для достижения поставленной цели в районах области уже началось строительство 25 многоквартирных домов. Реализовать задуманное позволит Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, принятая Президиумом Госсовета.Глава региона уточнил, что в 2021 году в новые квартиры переехали почти 2,3 тысячи жителей области, расселены порядка 35,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья.Кроме этого, в рамках принятой Стратегии власти Липецкой области намерены развивать строительство жилья внаём. Соглашение об этом подписано между администрацией региона и ДОМ.РФ. Участок для строительства первого арендного дома уже выбран в центральной части Липецка.
https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, липецк, россия, жилье, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области к 2023 году планируют досрочно завершить федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что для достижения поставленной цели в районах области уже началось строительство 25 многоквартирных домов. Реализовать задуманное позволит Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, принятая Президиумом Госсовета.
"Весь комплекс мероприятий Стратегии, направленный на развитие новых жилищных и строительных возможностей, закладывает базовые основы стратегического планирования работы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества жизни самого населения", - отметил Артамонов.
Глава региона уточнил, что в 2021 году в новые квартиры переехали почти 2,3 тысячи жителей области, расселены порядка 35,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Кроме этого, в рамках принятой Стратегии власти Липецкой области
намерены развивать строительство жилья внаём. Соглашение об этом подписано между администрацией региона и ДОМ.РФ
. Участок для строительства первого арендного дома уже выбран в центральной части Липецка
.