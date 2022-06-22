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Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров
Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 22.06.2022
Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:31
2022-06-22T20:31
2022-06-22T22:07
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент Путин просил передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания. Он рассчитывает на новые встречи с вами", - сказал Лавров в ходе встречи с Раиси.Министр также коснулся и политики Запада в отношении ряда стран, заявив, что негативное влияние эгоистичной линии США и сателлитов создает необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от "причуд и от капризов" западных стран.Лавров в ходе визита в Тегеран 22-23 июня также встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки, переговоры по восстановлению которой находятся на паузе с конца марта, а также Украину, Афганистан, Сирию и двусторонние отношения.
https://ria.ru/20220608/iran-1794098305.html
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в мире, цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), украина, афганистан, мид ирана
20:31 22.06.2022 (обновлено: 22:07 22.06.2022)
Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров
Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров