https://ria.ru/20220622/putin-1797420821.html

Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров

Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 22.06.2022

Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана, заявил Лавров

Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:31

2022-06-22T20:31

2022-06-22T22:07

в мире

цены на нефть

хосейн амир абдоллахиан

тегеран (город)

украина

афганистан

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768586994_0:61:2591:1518_1920x0_80_0_0_d73ab08111238daef8aa00a6119399d4.jpg

ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент Путин просил передать самые теплые приветы и наилучшие пожелания. Он рассчитывает на новые встречи с вами", - сказал Лавров в ходе встречи с Раиси.Министр также коснулся и политики Запада в отношении ряда стран, заявив, что негативное влияние эгоистичной линии США и сателлитов создает необходимость перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от "причуд и от капризов" западных стран.Лавров в ходе визита в Тегеран 22-23 июня также встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки, переговоры по восстановлению которой находятся на паузе с конца марта, а также Украину, Афганистан, Сирию и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20220608/iran-1794098305.html

тегеран (город)

украина

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), украина, афганистан, мид ирана