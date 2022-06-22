14:39 22.06.2022 (обновлено: 15:23 22.06.2022)
Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, заявил Путин
Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам ожидающегося форума БРИКС, в котором подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую совместную работу, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового мероприятия.
Во время обращения Путин заявил, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами. Они касаются обеспечения устойчивого развития мировой экономики, сохранения ее открытости, наращивания сотрудничества в сфере цифровой экономики и зеленого роста, а также модернизации промышленности и выстраивания новых транспортно-логистических цепочек.
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"Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую совместную тесную работу по всем упомянутым направлениям", - сказал Путин.
Также он сообщил, что актуальной является и тема форума. "Весьма актуальной на наш взгляд является и тема нынешнего форума – "Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития", - сказал Путин.
Президент РФ заметил, что участники делового форума БРИКС представляют интересы существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества. "Напомню в этой связи, что в наших странах проживает более 3 млрд человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций. А суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых", - подчеркнул Путин.
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