https://ria.ru/20220622/putin-1797308422.html

Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, заявил Путин

Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2022

Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, заявил Путин

Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам ожидающегося форума БРИКС, в котором подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:39

2022-06-22T14:39

2022-06-22T15:23

владимир путин

экономика

брикс

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам ожидающегося форума БРИКС, в котором подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую совместную работу, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового мероприятия.Во время обращения Путин заявил, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами. Они касаются обеспечения устойчивого развития мировой экономики, сохранения ее открытости, наращивания сотрудничества в сфере цифровой экономики и зеленого роста, а также модернизации промышленности и выстраивания новых транспортно-логистических цепочек."Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтвержден настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую совместную тесную работу по всем упомянутым направлениям", - сказал Путин.Также он сообщил, что актуальной является и тема форума. "Весьма актуальной на наш взгляд является и тема нынешнего форума – "Углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития", - сказал Путин.Президент РФ заметил, что участники делового форума БРИКС представляют интересы существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества. "Напомню в этой связи, что в наших странах проживает более 3 млрд человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций. А суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

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владимир путин, экономика, брикс, россия