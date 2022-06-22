Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки
Капитан Синельник: команда из России и США проплывет на ладье от Аляски до Чукотки
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПутешественник Сергей Синельник на трехмачтовой поморской ладье "Пилигрим" в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в пригороде Вашингтона
Путешественник Сергей Синельник на трехмачтовой поморской ладье "Пилигрим" в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в пригороде Вашингтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки, сообщил РИА Новости капитан судна Сергей Синельник.
"Мы прошли расстояние в 1150 морских миль от Хомера (город в штате Аляска) до Адака (остров в составе Алеутских островов, штат Аляска). Я надеюсь, что мы сможем вернуться в Россию за несколько недель", - добавил Синельник.
Он также отметил, что ладье предстоит преодолеть еще около 880 морских миль, и команда ищет новых участников экспедиции.
Поморская ладья "Пилигрим" построена из дерева по чертежам XVIII века и имеет в длину 13 метров. Судно впервые стартовало пять лет назад из Петрозаводска и за время своего путешествия команда "Пилигрима" прошла через несколько европейских стран, Канарские и Карибские острова, США и Кабо-Верде.