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Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки
Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки - РИА Новости, 22.06.2022
Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки
Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:10
2022-06-22T18:10
туризм
сша
петрозаводск
карибские острова
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки, сообщил РИА Новости капитан судна Сергей Синельник.Он также отметил, что ладье предстоит преодолеть еще около 880 морских миль, и команда ищет новых участников экспедиции.Поморская ладья "Пилигрим" построена из дерева по чертежам XVIII века и имеет в длину 13 метров. Судно впервые стартовало пять лет назад из Петрозаводска и за время своего путешествия команда "Пилигрима" прошла через несколько европейских стран, Канарские и Карибские острова, США и Кабо-Верде.
сша
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сша, петрозаводск, карибские острова
18:10 22.06.2022
 
Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки

Капитан Синельник: команда из России и США проплывет на ладье от Аляски до Чукотки

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПутешественник Сергей Синельник на трехмачтовой поморской ладье "Пилигрим" в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в пригороде Вашингтона
Путешественник Сергей Синельник на трехмачтовой поморской ладье Пилигрим в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в пригороде Вашингтона - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Путешественник Сергей Синельник на трехмачтовой поморской ладье "Пилигрим" в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в пригороде Вашингтона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки, сообщил РИА Новости капитан судна Сергей Синельник.
"Мы прошли расстояние в 1150 морских миль от Хомера (город в штате Аляска) до Адака (остров в составе Алеутских островов, штат Аляска). Я надеюсь, что мы сможем вернуться в Россию за несколько недель", - добавил Синельник.
Он также отметил, что ладье предстоит преодолеть еще около 880 морских миль, и команда ищет новых участников экспедиции.
Поморская ладья "Пилигрим" построена из дерева по чертежам XVIII века и имеет в длину 13 метров. Судно впервые стартовало пять лет назад из Петрозаводска и за время своего путешествия команда "Пилигрима" прошла через несколько европейских стран, Канарские и Карибские острова, США и Кабо-Верде.
 
ТуризмСШАПетрозаводскКарибские острова
 
 
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