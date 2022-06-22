https://ria.ru/20220622/puteshestvie-1797392912.html

Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки

Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки - РИА Новости, 22.06.2022

Путешественники из России и США проплывут на ладье от Аляски до Чукотки

Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:10

2022-06-22T18:10

2022-06-22T18:10

туризм

сша

петрозаводск

карибские острова

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Команда путешественников из России и США начала новый этап мирового тура на поморской ладье "Пилигрим" от американского штата Аляска до российской Чукотки, сообщил РИА Новости капитан судна Сергей Синельник.Он также отметил, что ладье предстоит преодолеть еще около 880 морских миль, и команда ищет новых участников экспедиции.Поморская ладья "Пилигрим" построена из дерева по чертежам XVIII века и имеет в длину 13 метров. Судно впервые стартовало пять лет назад из Петрозаводска и за время своего путешествия команда "Пилигрима" прошла через несколько европейских стран, Канарские и Карибские острова, США и Кабо-Верде.

сша

петрозаводск

карибские острова

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, петрозаводск, карибские острова