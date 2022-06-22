https://ria.ru/20220622/provokatsiya-1797187952.html

В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши

В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши - РИА Новости, 22.06.2022

В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши

США могут устроить "провокацию" против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, предположил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:33

2022-06-22T02:33

2022-06-22T02:33

антон алиханов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

калининградская область

россия

литва

нато

сша

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144144/81/1441448103_0:156:2817:1741_1920x0_80_0_0_6b3aaab1ab01fbf34dd182e378363bc4.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США могут устроить "провокацию" против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, предположил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес.По его словам, за решением Вильнюса ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоит Вашингтон, который, вероятно, ставит своей целью эскалацию конфликта в регионе.Корреспондент допустил, что НАТО намерена спровоцировать российскую армию на защиту Калининграда."Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение. В последнее время они активизировались на границе с Белоруссией", — отметил журналист.Лопес выразил мнение, что таким образом Белый дом попытается отвлечь внимание населения от высокой инфляции и проблем в экономике.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.

https://ria.ru/20220621/litva-1797117976.html

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

калининградская область

россия

литва

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон алиханов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), калининградская область, россия, литва, нато, сша, польша, в мире