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В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши - РИА Новости, 22.06.2022
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В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши
В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши - РИА Новости, 22.06.2022
В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши
США могут устроить "провокацию" против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, предположил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:33
2022-06-22T02:33
антон алиханов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
калининградская область
россия
литва
нато
сша
польша
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США могут устроить "провокацию" против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, предположил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес.По его словам, за решением Вильнюса ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоит Вашингтон, который, вероятно, ставит своей целью эскалацию конфликта в регионе.Корреспондент допустил, что НАТО намерена спровоцировать российскую армию на защиту Калининграда."Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение. В последнее время они активизировались на границе с Белоруссией", — отметил журналист.Лопес выразил мнение, что таким образом Белый дом попытается отвлечь внимание населения от высокой инфляции и проблем в экономике.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.
https://ria.ru/20220621/litva-1797117976.html
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антон алиханов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), калининградская область, россия, литва, нато, сша, польша, в мире
02:33 22.06.2022
 
В Чили предрекли провокацию США против России с участием Польши

Журналист Лопес: США могут устроить провокацию против России с участием Литвы и Польши

© AP Photo / Alik KepliczПольские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США могут устроить "провокацию" против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, предположил чилийский журналист Гонсало Лира Лопес.
По его словам, за решением Вильнюса ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоит Вашингтон, который, вероятно, ставит своей целью эскалацию конфликта в регионе.
"Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян", — считает Лопес.
Корреспондент допустил, что НАТО намерена спровоцировать российскую армию на защиту Калининграда.
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"Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение. В последнее время они активизировались на границе с Белоруссией", — отметил журналист.
Лопес выразил мнение, что таким образом Белый дом попытается отвлечь внимание населения от высокой инфляции и проблем в экономике.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.
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