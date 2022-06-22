https://ria.ru/20220622/provokatsii-1797195482.html

США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат

США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат - РИА Новости, 22.06.2022

США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат

США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:13

2022-06-22T06:13

2022-06-22T07:05

в мире

мунэо судзуки

украина

япония

россия

синдзо абэ

токио

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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.Политик считает, что в нагнетании напряженности между Россией и Украиной велика ответственность США и стран "семерки"."Америка – не мировой полицейский. Америка — не мировое финансовое государство. Она может только настаивать на этом. Все эти провокации идут от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться", — убежден Мунэо Судзуки.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

украина

япония

россия

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в мире, мунэо судзуки, украина, япония, россия, синдзо абэ, токио