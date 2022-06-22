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США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат - РИА Новости, 22.06.2022
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США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат
США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат - РИА Новости, 22.06.2022
США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат
США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:13
2022-06-22T07:05
в мире
мунэо судзуки
украина
япония
россия
синдзо абэ
токио
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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.Политик считает, что в нагнетании напряженности между Россией и Украиной велика ответственность США и стран "семерки"."Америка – не мировой полицейский. Америка — не мировое финансовое государство. Она может только настаивать на этом. Все эти провокации идут от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться", — убежден Мунэо Судзуки.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мунэо судзуки, украина, япония, россия, синдзо абэ, токио
06:13 22.06.2022 (обновлено: 07:05 22.06.2022)
 
США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат

Политик Судзуки: все провокации идут от США и Англии, Японии не нужно на это поддаваться

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. США и Великобритания много сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

"Все началось с того, что 23 октября прошлого года Украина запустила ударный беспилотник (Байрактар). Это положило начало всему. Тогда Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска. Но тут Америка стала провоцировать: "сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет". А нужна была не провокация — нужно было жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники, а Путина призвать к сдержанности. Вот что должен был сделать американский президент. А не подстрекать "сейчас нападет, сейчас нападет". Это немыслимо, я считаю. Потом страны "семерки", Британия выступила с провокационным жестким заявлением. По моему мнению, здесь была большая проблема", — сказал Судзуки.

Политик считает, что в нагнетании напряженности между Россией и Украиной велика ответственность США и стран "семерки".
"Америка – не мировой полицейский. Америка — не мировое финансовое государство. Она может только настаивать на этом. Все эти провокации идут от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться", — убежден Мунэо Судзуки.
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Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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