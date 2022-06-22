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В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/proisshestvie-1797305343.html
В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки
В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки - РИА Новости, 22.06.2022
В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки
В Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, сообщили РИА РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:32
2022-06-22T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 22 июн — РИА Новости. В Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, сообщили РИА Новости в администрации поселка."Сегодня утром, когда, выехав на работу, он проезжал по улице, произошел взрыв", — сказал собеседник агентства.Взрывное устройство заложили в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома.Близлежащие строения получили повреждения, никто из местных жителей и охраны не пострадал.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/granitsy-1797195333.html
https://ria.ru/20220622/prodvizhenie-1797206159.html
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Кадры с места покушения на главу администрации Херсонской Чернобаевки Турулева
Кадры с места покушения на главу администрации Херсонской Чернобаевки Турулева
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в мире, украина, херсонская область
14:32 22.06.2022 (обновлено: 15:53 22.06.2022)
 
В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки

В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки Турулева

Читать ria.ru в
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 22 июн — РИА Новости. В Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, сообщили РИА Новости в администрации поселка.
"Сегодня утром, когда, выехав на работу, он проезжал по улице, произошел взрыв", — сказал собеседник агентства.
Взрывное устройство заложили в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома.
Близлежащие строения получили повреждения, никто из местных жителей и охраны не пострадал.
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Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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