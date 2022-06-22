https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797337959.html

Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин

Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.06.2022

Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин

Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:45

2022-06-22T15:45

2022-06-22T16:30

россия

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, в условиях санкций было важно удержать финансовую ценовую стабильность, поэтому были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам."Был использован опыт работы в период пандемии совместно с Федеральным собранием, экспертным и бизнес сообществом, региональными властями", - отметил Мишустин."Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан - пенсионеров, семей с детьми", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220622/ipoteka-1797336025.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин