Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797337959.html
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин
Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:45
2022-06-22T16:30
россия
экономика
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, в условиях санкций было важно удержать финансовую ценовую стабильность, поэтому были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам."Был использован опыт работы в период пандемии совместно с Федеральным собранием, экспертным и бизнес сообществом, региональными властями", - отметил Мишустин."Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан - пенсионеров, семей с детьми", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220622/ipoteka-1797336025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин
15:45 22.06.2022 (обновлено: 16:30 22.06.2022)
 
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: правительство продолжит выполнять все социальные обязательства

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 15:38
В России снизили ставку по льготной ипотеке до 7%
По его словам, в условиях санкций было важно удержать финансовую ценовую стабильность, поэтому были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам.
"Был использован опыт работы в период пандемии совместно с Федеральным собранием, экспертным и бизнес сообществом, региональными властями", - отметил Мишустин.
"Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан - пенсионеров, семей с детьми", - добавил премьер.
 
РоссияЭкономикаПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала