https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797337959.html
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.06.2022
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин
Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:45
2022-06-22T15:45
2022-06-22T16:30
россия
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, в условиях санкций было важно удержать финансовую ценовую стабильность, поэтому были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам."Был использован опыт работы в период пандемии совместно с Федеральным собранием, экспертным и бизнес сообществом, региональными властями", - отметил Мишустин."Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан - пенсионеров, семей с детьми", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220622/ipoteka-1797336025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин
15:45 22.06.2022 (обновлено: 16:30 22.06.2022)
Правительство продолжит выполнять все соцобязательства, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: правительство продолжит выполнять все социальные обязательства
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит выполнение всех соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - сказал Мишустин
на заседании правительства.
По его словам, в условиях санкций было важно удержать финансовую ценовую стабильность, поэтому были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам.
"Был использован опыт работы в период пандемии совместно с Федеральным собранием, экспертным и бизнес сообществом, региональными властями", - отметил Мишустин.
"Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан - пенсионеров, семей с детьми", - добавил премьер.