https://ria.ru/20220622/pozhary-1797188916.html
Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров
Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров - РИА Новости, 22.06.2022
Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров
Предпоследний, четвертый из пяти, класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Центрального федерального округа,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:53
2022-06-22T02:53
2022-06-22T03:31
внии гочс
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центральный фо
максим бедило
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предпоследний, четвертый из пяти, класс пожарной опасности прогнозируется на этой неделе на территории четырех регионов Центрального федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Виной всему — отсутствие осадков и высокой температуры воздуха, пояснили в ведомстве."Из-за прогнозируемых высоких дневных температур воздуха до 30 градусов и отсутствия осадков классы пожарной опасности повысятся до четвертого в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Ранее сообщалось, что в третьей декаде июня сложная обстановка с лесными пожарами будет складываться на территории Якутии, Чукотского автономного округа, Иркутской области, а также на юге Камчатского и Красноярского краев.
https://ria.ru/20220616/pozhary-1795626623.html
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внии гочс, общество, москва, центральный фо, максим бедило
02:53 22.06.2022 (обновлено: 03:31 22.06.2022)
Центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров
ВНИИ ГОЧС: центру России на этой неделе грозит предпоследний уровень опасности пожаров