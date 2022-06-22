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Пожар на Новошахтинском НПЗ мог возникнуть из-за атаки украинского БПЛА
Пожар на Новошахтинском НПЗ мог возникнуть из-за атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022
Пожар на Новошахтинском НПЗ мог возникнуть из-за атаки украинского БПЛА
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:19
2022-06-22T12:19
2022-06-22T13:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить."Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников", - написал Голубев в Telegram.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.
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в мире, россия, украина, происшествия
12:19 22.06.2022 (обновлено: 13:19 22.06.2022)
Пожар на Новошахтинском НПЗ мог возникнуть из-за атаки украинского БПЛА
Ростовский губернатор Голубев: на территории горевшего НПЗ нашли фрагменты беспилотников