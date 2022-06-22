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Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 22.06.2022

Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушен, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:00

2022-06-22T11:00

2022-06-22T11:09

россия

происшествия

ростовская область

новошахтинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушен, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Позже пожар был локализован на этой же площади."В 10.50 мск полная ликвидация пожара", - сказал представитель ГУМЧС.В тушении огня были задействованы 68 человек и 24 единиц техники.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.

россия

ростовская область

новошахтинск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ростовская область, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)