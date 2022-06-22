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Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 22.06.2022
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Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали - РИА Новости, 22.06.2022
Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушен, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:00
2022-06-22T11:09
россия
происшествия
ростовская область
новошахтинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушен, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Позже пожар был локализован на этой же площади."В 10.50 мск полная ликвидация пожара", - сказал представитель ГУМЧС.В тушении огня были задействованы 68 человек и 24 единиц техники.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.
россия
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россия, происшествия, ростовская область, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:00 22.06.2022 (обновлено: 11:09 22.06.2022)
 
Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС на месте пожара на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области
Сотрудники МЧС на месте пожара на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС на месте пожара на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области полностью потушен, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Позже пожар был локализован на этой же площади.
"В 10.50 мск полная ликвидация пожара", - сказал представитель ГУМЧС.
В тушении огня были задействованы 68 человек и 24 единиц техники.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на Юге России.
 
РоссияПроисшествияРостовская областьНовошахтинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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