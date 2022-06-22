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В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 22.06.2022
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В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод
В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 22.06.2022
В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод
Пожар произошел в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, угрозы его распространения нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:18
2022-06-22T11:25
россия
происшествия
ростовская область
новошахтинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн — РИА Новости. Пожар произошел в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, угрозы его распространения нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону."В 9:25 по московскому времени поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров", — сказал он.Представитель ГУ МЧС добавил, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.В тушении пожара от МЧС задействовано 30 человек и 14 единиц техники.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.
россия
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россия, происшествия, ростовская область, новошахтинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:18 22.06.2022 (обновлено: 11:25 22.06.2022)
 
В Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн — РИА Новости. Пожар произошел в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, угрозы его распространения нет, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
"В 9:25 по московскому времени поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров", — сказал он.
Представитель ГУ МЧС добавил, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.
В тушении пожара от МЧС задействовано 30 человек и 14 единиц техники.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.
 
РоссияПроисшествияРостовская областьНовошахтинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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