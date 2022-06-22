21:02 22.06.2022 (обновлено: 23:48 22.06.2022)
"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством
Экс-полковник армии США Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, из-за политики Зеленского его страна перестала существовать как государство.
"Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено", — заявил военный.
Макгрегор признал, что Киев уже проиграл, и утверждать обратное глупо. Таким образом, правительство США совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку действующего украинского режима, заключил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
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