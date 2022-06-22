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"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством - РИА Новости, 22.06.2022
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"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством
"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством - РИА Новости, 22.06.2022
"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством
Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:02
2022-06-22T23:48
в мире
сша
нато
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его мнению, из-за политики Зеленского его страна перестала существовать как государство."Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено", — заявил военный.Макгрегор признал, что Киев уже проиграл, и утверждать обратное глупо. Таким образом, правительство США совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку действующего украинского режима, заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html
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в мире, сша, нато, украина, владимир зеленский, джо байден
21:02 22.06.2022 (обновлено: 23:48 22.06.2022)
 
"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством

Экс-полковник армии США Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, из-за политики Зеленского его страна перестала существовать как государство.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
"Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено", — заявил военный.
Макгрегор признал, что Киев уже проиграл, и утверждать обратное глупо. Таким образом, правительство США совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку действующего украинского режима, заключил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
Участники акции Свеча памяти на Монументе Славы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Когда Россия вернется с войны
 
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