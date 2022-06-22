https://ria.ru/20220622/polkovnik-1797425678.html

"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством

"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством - РИА Новости, 22.06.2022

"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством

Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:02

2022-06-22T21:02

2022-06-22T23:48

в мире

сша

нато

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несмотря на поддержку Вашингтона, украинские националисты не могут противостоять российским силам, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его мнению, из-за политики Зеленского его страна перестала существовать как государство."Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено", — заявил военный.Макгрегор признал, что Киев уже проиграл, и утверждать обратное глупо. Таким образом, правительство США совершает ошибку, отправляя миллиарды долларов в поддержку действующего украинского режима, заключил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, нато, украина, владимир зеленский, джо байден