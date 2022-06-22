https://ria.ru/20220622/politika-1797287663.html

Путин предложил Совбезу обсудить подготовку к единому дню голосования

Путин предложил Совбезу обсудить подготовку к единому дню голосования - РИА Новости, 22.06.2022

Путин предложил Совбезу обсудить подготовку к единому дню голосования

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить подготовку к единому дню голосования в сентябре, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:55

2022-06-22T13:55

2022-06-22T14:03

политика

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владимир путин

совет безопасности рф

владимир колокольцев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить подготовку к единому дню голосования в сентябре, подчеркнул, что нужно его провести достойно, обеспечить необходимые условия, меры безопасности."Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.С докладом выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750133181.html

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политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф, владимир колокольцев