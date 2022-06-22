https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797442716.html

В Подмосковье муж до смерти избил супругу-адвоката

В Подмосковье муж до смерти избил супругу-адвоката - РИА Новости, 22.06.2022

В Подмосковье муж до смерти избил супругу-адвоката

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в избиении до смерти супруги в подмосковном Домодедово, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:42

2022-06-22T23:42

2022-06-22T23:42

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в избиении до смерти супруги в подмосковном Домодедово, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая - Илона Портных, женщина имела статус адвоката в Московской коллегии по гражданским делам.По словам Врадий, тело женщины было найдено 18 июня в частном доме в Домодедово. На теле обнаружили травмы и гематомы, которые, согласно выводам экспертизы, и стали причиной смерти.По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).Она добавила, что в ближайшее время следствие попросит суд об аресте подозреваемого.Врадий также рассказала, что следователи и криминалисты уже изъяли с места преступления предметы, имеющие значение для следствия, в том числе смывы крови. Кроме того, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, проведены допросы.

https://ria.ru/20220622/kriminal-1797059660.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, московская область (подмосковье)