https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797270444.html

Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье

Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2022

Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье

Более двух тысяч электронных справок выдали в Московской области с апреля текущего года, также в электронный вид перевели справку 070/у, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:18

2022-06-22T13:18

2022-06-22T13:18

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более двух тысяч электронных справок выдали в Московской области с апреля текущего года, также в электронный вид перевели справку 070/у, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Выдача медицинских справок онлайн – это удобно, поскольку исключает необходимость идти в поликлинику. Получить справки можно, не выходя из дома. Ранее мы ввели такую возможность для двух видов справок - 086у для абитуриентов и об отсутствии контактов. Онлайн выдано уже более 2 тысяч документов. Теперь запустили оформление через интернет справки для санаторно-курортного лечения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что справка 070/у необходима для получения путевки на санаторно-курортное лучение детям и взрослым. Для её получения теперь можно оставить заявку в личном кабинете на региональном портале Госуслуг, она появится с течение трtх рабочих дней.Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Онлайн поликлиника" с 29 апреля запустили два вида справок в электронном виде - 086у и об отсутствии контактов. Также первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова сообщила РИА Новости, что до конца года в Подмосковье восемь видов справок переведут в электронный вид.

https://ria.ru/20220621/glavvrachi-1797072103.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова