Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797270444.html
Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье
Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье - РИА Новости, 22.06.2022
Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье
Более двух тысяч электронных справок выдали в Московской области с апреля текущего года, также в электронный вид перевели справку 070/у, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:18
2022-06-22T13:18
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более двух тысяч электронных справок выдали в Московской области с апреля текущего года, также в электронный вид перевели справку 070/у, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Выдача медицинских справок онлайн – это удобно, поскольку исключает необходимость идти в поликлинику. Получить справки можно, не выходя из дома. Ранее мы ввели такую возможность для двух видов справок - 086у для абитуриентов и об отсутствии контактов. Онлайн выдано уже более 2 тысяч документов. Теперь запустили оформление через интернет справки для санаторно-курортного лечения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.Отмечается, что справка 070/у необходима для получения путевки на санаторно-курортное лучение детям и взрослым. Для её получения теперь можно оставить заявку в личном кабинете на региональном портале Госуслуг, она появится с течение трtх рабочих дней.Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Онлайн поликлиника" с 29 апреля запустили два вида справок в электронном виде - 086у и об отсутствии контактов. Также первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова сообщила РИА Новости, что до конца года в Подмосковье восемь видов справок переведут в электронный вид.
https://ria.ru/20220621/glavvrachi-1797072103.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова
13:18 22.06.2022
 

Более двух тысяч электронных справок выдали в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более двух тысяч электронных справок выдали в Московской области с апреля текущего года, также в электронный вид перевели справку 070/у, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Выдача медицинских справок онлайн – это удобно, поскольку исключает необходимость идти в поликлинику. Получить справки можно, не выходя из дома. Ранее мы ввели такую возможность для двух видов справок - 086у для абитуриентов и об отсутствии контактов. Онлайн выдано уже более 2 тысяч документов. Теперь запустили оформление через интернет справки для санаторно-курортного лечения", - приводятся в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
Комплексная поликлиника в Подольске - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:02Новости Подмосковья
Главврачи медорганизаций в Подмосковье возобновят личные встречи с жителями
Отмечается, что справка 070/у необходима для получения путевки на санаторно-курортное лучение детям и взрослым. Для её получения теперь можно оставить заявку в личном кабинете на региональном портале Госуслуг, она появится с течение трtх рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Онлайн поликлиника" с 29 апреля запустили два вида справок в электронном виде - 086у и об отсутствии контактов. Также первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова сообщила РИА Новости, что до конца года в Подмосковье восемь видов справок переведут в электронный вид.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала