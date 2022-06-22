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Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес" - РИА Новости, 22.06.2022
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https://ria.ru/20220622/pivovarenie-1797365252.html
Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес"
Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес" - РИА Новости, 22.06.2022
Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес"
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы развития пивоваренной отрасли в республике с исполняющим обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Оразом... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:54
2022-06-22T16:54
республика мордовия
саранск
россия
республика мордовия
артем здунов
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы развития пивоваренной отрасли в республике с исполняющим обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Оразом Дурдыевым, стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.Стороны договорились, что дальнейшее развитие регионального кластера, включающего выращивание пивоваренного ячменя, его последующую переработку и производство пивоваренной продукции, будет предусматривать ежегодное увеличение объема закупок сырья и материалов, произведенных на территории Мордовии.По словам главы пивоваренной компании, планируется дальнейшее развитие производства в регионе. "Компания продолжит выращивание в регионе сельскохозяйственного сырья, его дальнейшую переработку и последующее использование в процессе производства. На заводе и солодовне в Саранске работает около 200 сотрудников, а одно рабочее место на предприятии формирует более 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая агрокомплекс. Закупки пивоваренного ячменя у локальных сельхозпредприятий региона в среднем составляют 25 тысяч тонн ежегодно", - приводятся в сообщении слова Дудыева.В ходе встречи речь также шла о внедрении новых технологий и инновационных методов организации производства в филиале компании "АБ ИнБев Эфес" в Саранске. Это позволит сохранить и увеличить объем произведенной продукции, в результате чего будет сохранена численность рабочих мест, инвестиций и налоговых отчислений в региональный бюджет.Пивоваренная компания "АБ ИнБев Эфес" объединяет 11 пивоваренных и 3 солодовенных завода в разных регионах России. Филиал "АБ ИнБев Эфес" в Саранске является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие и реализует масштабные инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html
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саранск, россия, республика мордовия, артем здунов, экономика
16:54 22.06.2022
 

Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес"

© Фото : пресс-служба глава республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и исполняющий обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Ораз Дурдыев во время подписания оглашения о социально-экономическом сотрудничестве
Глава Мордовии Артем Здунов и исполняющий обязанности президента компании АБ ИнБев Эфес Ораз Дурдыев во время подписания оглашения о социально-экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : пресс-служба глава республики Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы развития пивоваренной отрасли в республике с исполняющим обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Оразом Дурдыевым, стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.
"Благодаря выстроенной долгосрочной стратегии взаимодействия между регионом и одним из его крупнейших налогоплательщиков, только за январь-май 2022 года филиал компании в Саранске обеспечил прирост уплаты акциза в консолидированный бюджет региона более чем на 60% к уровню прошлого года. Мордовия как участник соглашения о социально-экономическом сотрудничестве заинтересована в том, чтобы в ближайшие три года компания вышла на уверенный ежегодный прирост объема производимой пивоваренной продукции", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Стороны договорились, что дальнейшее развитие регионального кластера, включающего выращивание пивоваренного ячменя, его последующую переработку и производство пивоваренной продукции, будет предусматривать ежегодное увеличение объема закупок сырья и материалов, произведенных на территории Мордовии.
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По словам главы пивоваренной компании, планируется дальнейшее развитие производства в регионе. "Компания продолжит выращивание в регионе сельскохозяйственного сырья, его дальнейшую переработку и последующее использование в процессе производства. На заводе и солодовне в Саранске работает около 200 сотрудников, а одно рабочее место на предприятии формирует более 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая агрокомплекс. Закупки пивоваренного ячменя у локальных сельхозпредприятий региона в среднем составляют 25 тысяч тонн ежегодно", - приводятся в сообщении слова Дудыева.
В ходе встречи речь также шла о внедрении новых технологий и инновационных методов организации производства в филиале компании "АБ ИнБев Эфес" в Саранске. Это позволит сохранить и увеличить объем произведенной продукции, в результате чего будет сохранена численность рабочих мест, инвестиций и налоговых отчислений в региональный бюджет.
Пивоваренная компания "АБ ИнБев Эфес" объединяет 11 пивоваренных и 3 солодовенных завода в разных регионах России. Филиал "АБ ИнБев Эфес" в Саранске является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие и реализует масштабные инвестиционные проекты.
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Республика МордовияСаранскРоссияРеспублика МордовияАртем ЗдуновЭкономика
 
 
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