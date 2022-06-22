https://ria.ru/20220622/pivovarenie-1797365252.html

Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес"

Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес" - РИА Новости, 22.06.2022

Мордовия будет развивать пивоваренную отрасль с компанией "АБ ИнБев Эфес"

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы развития пивоваренной отрасли в республике с исполняющим обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Оразом... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:54

2022-06-22T16:54

2022-06-22T16:54

республика мордовия

саранск

россия

республика мордовия

артем здунов

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы развития пивоваренной отрасли в республике с исполняющим обязанности президента компании "АБ ИнБев Эфес" Оразом Дурдыевым, стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.Стороны договорились, что дальнейшее развитие регионального кластера, включающего выращивание пивоваренного ячменя, его последующую переработку и производство пивоваренной продукции, будет предусматривать ежегодное увеличение объема закупок сырья и материалов, произведенных на территории Мордовии.По словам главы пивоваренной компании, планируется дальнейшее развитие производства в регионе. "Компания продолжит выращивание в регионе сельскохозяйственного сырья, его дальнейшую переработку и последующее использование в процессе производства. На заводе и солодовне в Саранске работает около 200 сотрудников, а одно рабочее место на предприятии формирует более 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая агрокомплекс. Закупки пивоваренного ячменя у локальных сельхозпредприятий региона в среднем составляют 25 тысяч тонн ежегодно", - приводятся в сообщении слова Дудыева.В ходе встречи речь также шла о внедрении новых технологий и инновационных методов организации производства в филиале компании "АБ ИнБев Эфес" в Саранске. Это позволит сохранить и увеличить объем произведенной продукции, в результате чего будет сохранена численность рабочих мест, инвестиций и налоговых отчислений в региональный бюджет.Пивоваренная компания "АБ ИнБев Эфес" объединяет 11 пивоваренных и 3 солодовенных завода в разных регионах России. Филиал "АБ ИнБев Эфес" в Саранске является одним из крупнейших налогоплательщиков республики, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие и реализует масштабные инвестиционные проекты.

https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html

https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789768622.html

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Алёна Пава

саранск, россия, республика мордовия, артем здунов, экономика