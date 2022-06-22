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Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна - РИА Новости, 22.06.2022
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Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна - РИА Новости, 22.06.2022
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:11
2022-06-22T13:11
в мире
россия
турция
дмитрий песков
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов."Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и специфике переговоров.
https://ria.ru/20220622/zerno-1797236224.html
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в мире, россия, турция, дмитрий песков, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:11 22.06.2022
 
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна

Песков переадресовал Минобороны вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в министерство обороны РФ.
Ранее сообщалось, что представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов.
"Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и специфике переговоров.
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:15
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова
 
В миреРоссияТурцияДмитрий ПесковМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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