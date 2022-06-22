https://ria.ru/20220622/peregovory-1797269095.html

Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна

Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна - РИА Новости, 22.06.2022

Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:11

2022-06-22T13:11

2022-06-22T13:11

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россия

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дмитрий песков

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов."Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и специфике переговоров.

https://ria.ru/20220622/zerno-1797236224.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, дмитрий песков, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)