https://ria.ru/20220622/peregovory-1797269095.html
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна - РИА Новости, 22.06.2022
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:11
2022-06-22T13:11
2022-06-22T13:11
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дмитрий песков
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов."Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о деталях и специфике переговоров.
https://ria.ru/20220622/zerno-1797236224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, дмитрий песков, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Песков переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Песков переадресовал Минобороны вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна