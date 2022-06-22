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Байден анонсировал новую пандемию - РИА Новости, 22.06.2022
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Байден анонсировал новую пандемию
Байден анонсировал новую пандемию - РИА Новости, 22.06.2022
Байден анонсировал новую пандемию
Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:42
2022-06-22T15:02
в мире
сша
университет джонса хопкинса
здоровье - общество
общество
джо байден
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии.По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег".По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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"Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии
"Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии
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в мире, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, общество, джо байден
09:42 22.06.2022 (обновлено: 15:02 22.06.2022)
 
Байден анонсировал новую пандемию

Президент США Байден призвал готовиться к новой пандемии и искать на борьбу с ней деньги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии.
По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег".
"Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", — отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.
Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 10:59
The Telegraph: Байден принес США худшие времена в истории
 
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