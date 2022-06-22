https://ria.ru/20220622/pandemiya-1797210857.html

Байден анонсировал новую пандемию

Байден анонсировал новую пандемию - РИА Новости, 22.06.2022

Байден анонсировал новую пандемию

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:42

2022-06-22T09:42

2022-06-22T15:02

в мире

сша

университет джонса хопкинса

здоровье - общество

общество

джо байден

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии.По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег".По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220620/ssha-1796679427.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии "Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии 2022-06-22T09:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, общество, джо байден