https://ria.ru/20220622/pandemiya-1797210857.html
Байден анонсировал новую пандемию
Байден анонсировал новую пандемию - РИА Новости, 22.06.2022
Байден анонсировал новую пандемию
Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:42
2022-06-22T09:42
2022-06-22T15:02
в мире
сша
университет джонса хопкинса
здоровье - общество
общество
джо байден
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии.По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег".По данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.Согласно последним опросам, общий рейтинг одобрения президента едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220620/ssha-1796679427.html
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии
"Нам нужно больше денег" – Байден о подготовке к новой пандемии
2022-06-22T09:42
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, общество, джо байден
09:42 22.06.2022 (обновлено: 15:02 22.06.2022)
Байден анонсировал новую пандемию
Президент США Байден призвал готовиться к новой пандемии и искать на борьбу с ней деньги