Памятник военным летчикам открыт на Вологодчине
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Памятный знак, посвященный летчикам - защитникам вологодского неба, открытый в День памяти и скорби в деревне Жидихово Череповецкого района Вологодской области
ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Памятный знак, посвященный летчикам - защитникам вологодского неба, открыли в День памяти и скорби в деревне Жидихово Череповецкого района, где в годы Великой Отечественной войны находился аэродром, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
Инициатором восстановления исторического места и установки здесь памятного знака стал депутат областного парламента Николай Шамурин.
Во время войны Вологодская область была важным стратегическим узлом обороны. По Северной железной дороге шло снабжение Карельского, Волховского, Ленинградского фронтов, важной транспортной магистралью была Волго-Балтийская система. Для защиты этих объектов в ноябре 1941 года был создан Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО, в который вошел 740 истребительный авиационный полк 148 истребительной авиационной дивизии ПВО. Всего в окрестностях Вологды и Череповца располагалось около 10 военных аэродромов.
"Огромный вклад в Победу внесли наши лётчики. Поэтому сегодня здесь мы открываем памятный знак, посвященный тем, кто охранял небо Вологодчины и стратегические объекты Северной железной дороги, Волго-Балта. Хочу поблагодарить всех инициаторов этого проекта. Для нас очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших солдат и офицеров. Эта память важна для нас, важна для наших детей и внуков", - приводятся в сообщении слова руководителя Заксобрания области Андрея Луценко на церемонии.