https://ria.ru/20220622/pamyatnik-1797211112.html

В Элисте открыли памятник Виктору Цою

В Элисте открыли памятник Виктору Цою - РИА Новости, 22.06.2022

В Элисте открыли памятник Виктору Цою

Памятник рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли в столице Калмыкии Элисте, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:43

2022-06-22T09:43

2022-06-22T11:11

культура

россия

республика калмыкия

элиста

виктор цой

бату хасиков

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797210222_0:19:1529:879_1920x0_80_0_0_609555bcdab595d8044b5fb3fb891937.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Памятник рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли в столице Калмыкии Элисте, сообщает пресс-служба администрации города.Событие было приурочено к 60-летию музыканта."В Элисте появилась двухметровая скульптура, посвященная легендарному рок-музыканту Виктору Цою. Памятник повторяет финальный кадр из фильма "Игла", главную роль в котором исполнил лидер группы "Кино", - говорится в сообщении.Скульптуру городу безвозмездно передал местный предприниматель Мингиян Яшаев. Авторы памятника - Николай Галушкин и Сергей Коробейников. С момента изготовления памятника до его установки прошло около десяти лет."Мы всегда говорили и будем говорить: Виктор Цой жив. Он объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Виктор Цой может быть недолгую жизнь прожил, но оставил после себя наследие на долгие поколения вперед", - приводятся в сообщении слова главы Калмыкии Бату Хасикова.В 2021 году в парке "Дружба" в Элисте на стене спортивного зала "Багатур" появилось изображение легендарного музыканта. Его нарисовала местная художница Елизавета Телкова.

https://ria.ru/20220622/vystavka-1797207075.html

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796728287.html

россия

республика калмыкия

элиста

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика калмыкия, элиста, виктор цой, бату хасиков, культура, новости культуры