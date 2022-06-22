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В Элисте открыли памятник Виктору Цою - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220622/pamyatnik-1797211112.html
В Элисте открыли памятник Виктору Цою
В Элисте открыли памятник Виктору Цою - РИА Новости, 22.06.2022
В Элисте открыли памятник Виктору Цою
Памятник рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли в столице Калмыкии Элисте, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:43
2022-06-22T11:11
культура
россия
республика калмыкия
элиста
виктор цой
бату хасиков
культура
новости культуры
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Памятник рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли в столице Калмыкии Элисте, сообщает пресс-служба администрации города.Событие было приурочено к 60-летию музыканта."В Элисте появилась двухметровая скульптура, посвященная легендарному рок-музыканту Виктору Цою. Памятник повторяет финальный кадр из фильма "Игла", главную роль в котором исполнил лидер группы "Кино", - говорится в сообщении.Скульптуру городу безвозмездно передал местный предприниматель Мингиян Яшаев. Авторы памятника - Николай Галушкин и Сергей Коробейников. С момента изготовления памятника до его установки прошло около десяти лет."Мы всегда говорили и будем говорить: Виктор Цой жив. Он объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Виктор Цой может быть недолгую жизнь прожил, но оставил после себя наследие на долгие поколения вперед", - приводятся в сообщении слова главы Калмыкии Бату Хасикова.В 2021 году в парке "Дружба" в Элисте на стене спортивного зала "Багатур" появилось изображение легендарного музыканта. Его нарисовала местная художница Елизавета Телкова.
https://ria.ru/20220622/vystavka-1797207075.html
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россия, республика калмыкия, элиста, виктор цой, бату хасиков, культура, новости культуры
09:43 22.06.2022 (обновлено: 11:11 22.06.2022)
 
В Элисте открыли памятник Виктору Цою

В Элисте открыли памятник Виктору Цою к 60-летию музыканта

© Фото : Элистинское городское СобраниеПамятник Виктору Цою в Элисте
Памятник Виктору Цою в Элисте - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Элистинское городское Собрание
Памятник Виктору Цою в Элисте
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Памятник рок-музыканту и лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли в столице Калмыкии Элисте, сообщает пресс-служба администрации города.
Событие было приурочено к 60-летию музыканта.
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Элисте появилась двухметровая скульптура, посвященная легендарному рок-музыканту Виктору Цою. Памятник повторяет финальный кадр из фильма "Игла", главную роль в котором исполнил лидер группы "Кино", - говорится в сообщении.
Скульптуру городу безвозмездно передал местный предприниматель Мингиян Яшаев. Авторы памятника - Николай Галушкин и Сергей Коробейников. С момента изготовления памятника до его установки прошло около десяти лет.
"Мы всегда говорили и будем говорить: Виктор Цой жив. Он объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Виктор Цой может быть недолгую жизнь прожил, но оставил после себя наследие на долгие поколения вперед", - приводятся в сообщении слова главы Калмыкии Бату Хасикова.
В 2021 году в парке "Дружба" в Элисте на стене спортивного зала "Багатур" появилось изображение легендарного музыканта. Его нарисовала местная художница Елизавета Телкова.
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Биография Виктора Цоя
 
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