https://ria.ru/20220622/orlan-10-1797307747.html

СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА

СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022

СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА

Турецкие СМИ сообщают о найденном на северо-востоке страны российском беспилотнике "Орлан-10", он отправлен в Анкару для экспертизы. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:38

2022-06-22T14:38

2022-06-22T14:38

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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турецкие СМИ сообщают о найденном на северо-востоке страны российском беспилотнике "Орлан-10", он отправлен в Анкару для экспертизы."Граждане, которые отправились собирать грибы в гористой местности между деревней Тилкичек и равниной Казыкбели в Кюртюнском районе Гюмюшхане, увидели на земле поврежденный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силовики, отправленные в регион по уведомлению, установили, что беспилотник с размахом крыльев около 3 метров представляет собой разведывательный невооруженный образец "Орлан-10" российского производства", - пишет издание Cumhuriyet.Издание утверждает, что БПЛА "прибыл в этот регион самостоятельно после потери сигнала из региона Украины или сирийского региона"."Беспилотник, изъятый с места происшествия силами безопасности, отправлен в Анкару для экспертизы", - сообщает газета.

https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, турция