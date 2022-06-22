https://ria.ru/20220622/orlan-10-1797307747.html
СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА
СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022
СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА
Турецкие СМИ сообщают о найденном на северо-востоке страны российском беспилотнике "Орлан-10", он отправлен в Анкару для экспертизы. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:38
2022-06-22T14:38
2022-06-22T14:38
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турецкие СМИ сообщают о найденном на северо-востоке страны российском беспилотнике "Орлан-10", он отправлен в Анкару для экспертизы."Граждане, которые отправились собирать грибы в гористой местности между деревней Тилкичек и равниной Казыкбели в Кюртюнском районе Гюмюшхане, увидели на земле поврежденный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силовики, отправленные в регион по уведомлению, установили, что беспилотник с размахом крыльев около 3 метров представляет собой разведывательный невооруженный образец "Орлан-10" российского производства", - пишет издание Cumhuriyet.Издание утверждает, что БПЛА "прибыл в этот регион самостоятельно после потери сигнала из региона Украины или сирийского региона"."Беспилотник, изъятый с места происшествия силами безопасности, отправлен в Анкару для экспертизы", - сообщает газета.
https://ria.ru/20220613/armiya-1794985757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция
СМИ сообщили об обнаружении на северо-востоке Турции российского БПЛА
Cumhuriyet: на северо-востоке Турции обнаружили российский беспилотник "Орлан-10"