https://ria.ru/20220622/okruzhenie-1797377533.html
Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском
Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском - РИА Новости, 22.06.2022
Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском
В ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:13
2022-06-22T17:13
2022-06-22T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северодонецк
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В ближайшее время группировка Лисичанска и Северодонецка тоже будет в окружении", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в среду Марочко сообщил, что группировка украинских войск в Горском и Золотом в ЛНР оказалась в "полном окружении".
https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:13 22.06.2022 (обновлено: 17:19 22.06.2022)
Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском
Представитель ЛНР: в ближайшее время будет окружена группировка ВСУ под Лисичанском