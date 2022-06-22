https://ria.ru/20220622/okruzhenie-1797377533.html

Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском

Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском - РИА Новости, 22.06.2022

Силы ЛНР анонсировали окружение украинских войск под Лисичанском

В ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:13

2022-06-22T17:13

2022-06-22T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

северодонецк

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В ближайшее время группировка Лисичанска и Северодонецка тоже будет в окружении", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в среду Марочко сообщил, что группировка украинских войск в Горском и Золотом в ЛНР оказалась в "полном окружении".

https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html

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северодонецк

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украина

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Кирилл Волков

в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр