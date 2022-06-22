https://ria.ru/20220622/obstrel-1797359346.html
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 22.06.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
Один мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:37
2022-06-22T16:37
2022-06-22T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Один мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 01.00 (совпадает с мск) обстреляли Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:37 22.06.2022 (обновлено: 16:40 22.06.2022)
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погиб мужчина