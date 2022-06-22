Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797359346.html
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 22.06.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
Один мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:37
2022-06-22T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797352349_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f998ff6fb9892d23f9031a8b142b5bb2.jpg
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Один мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 01.00 (совпадает с мск) обстреляли Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797355637.html
стаханов
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797352349_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2424e8d50c2589aa9f4233033162b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:37 22.06.2022 (обновлено: 16:40 22.06.2022)
 
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель

ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погиб мужчина

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК Последствия удара ракеты "Точка-У" в Стаханове
Последствия удара ракеты Точка-У в Стаханове - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия удара ракеты "Точка-У" в Стаханове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Один мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 01.00 (совпадает с мск) обстреляли Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 16:32Специальная военная операция на Украине
Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала