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Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797355637.html
Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ
Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ
Девушка и ребенок погибли при обстреле села Ровнополь Волновахского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:32
2022-06-22T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Девушка и ребенок погибли при обстреле села Ровнополь Волновахского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течение сегодняшнего дня по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданских лиц – девушки 2001 года рождения и ее ребенка (мальчика) 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в жилой дом по адресу: улица Октябрьская, 33, село Ровнополь Волновахского района (освобожденная ранее территория)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/donbass-1797207757.html
донецкая народная республика
волновахский район
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:32 22.06.2022 (обновлено: 16:39 22.06.2022)
 
Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ

Девушка и ребенок погибли в селе Ровнополь в Волновахском районе ДНР при обстреле ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Девушка и ребенок погибли при обстреле села Ровнополь Волновахского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В течение сегодняшнего дня по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданских лиц – девушки 2001 года рождения и ее ребенка (мальчика) 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в жилой дом по адресу: улица Октябрьская, 33, село Ровнополь Волновахского района (освобожденная ранее территория)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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