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Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ

Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022

Девушка и ребенок погибли в Волновахском районе при обстреле ВСУ

Девушка и ребенок погибли при обстреле села Ровнополь Волновахского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:32

2022-06-22T16:32

2022-06-22T16:39

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Девушка и ребенок погибли при обстреле села Ровнополь Волновахского района со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течение сегодняшнего дня по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданских лиц – девушки 2001 года рождения и ее ребенка (мальчика) 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в жилой дом по адресу: улица Октябрьская, 33, село Ровнополь Волновахского района (освобожденная ранее территория)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/donbass-1797207757.html

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волновахский район

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр