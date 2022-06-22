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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из миномета населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T04:10

2022-06-22T04:10

2022-06-22T04:10

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из миномета населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины