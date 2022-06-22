https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797484428.html

Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса

Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса - РИА Новости, 23.06.2022

Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с музыкантом Пьером Нарциссом, и выразила свои соболезнования в связи с его кончиной. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-22T14:13

2022-06-22T14:13

2022-06-23T10:25

шоубиз

мария захарова

россия

пьер нарцисс

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с музыкантом Пьером Нарциссом, и выразила свои соболезнования в связи с его кончиной.Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры."Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария". Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про вас", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также рассказала, что виделась с Нарциссом лишь единожды – на одном из приемов, на котором музыкант рассказывал про свои песни и дочь. "Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню", - добавила Захарова.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797259827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, пьер нарцисс, общество