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Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797484428.html
Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса
Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса - РИА Новости, 23.06.2022
Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с музыкантом Пьером Нарциссом, и выразила свои соболезнования в связи с его кончиной. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-22T14:13
2022-06-23T10:25
шоубиз
мария захарова
россия
пьер нарцисс
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с музыкантом Пьером Нарциссом, и выразила свои соболезнования в связи с его кончиной.Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры."Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария". Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про вас", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также рассказала, что виделась с Нарциссом лишь единожды – на одном из приемов, на котором музыкант рассказывал про свои песни и дочь. "Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню", - добавила Захарова.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
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мария захарова, россия, пьер нарцисс, общество
14:13 22.06.2022 (обновлено: 10:25 23.06.2022)
 
Захарова выразила соболезнования из-за смерти Пьера Нарцисса

Захарова рассказала о знакомстве с Пьером Нарциссом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Пьер Нарцисс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о знакомстве с музыкантом Пьером Нарциссом, и выразила свои соболезнования в связи с его кончиной.
Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.
"Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от "шоколадного зайца". Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню "Мария". Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про вас", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также рассказала, что виделась с Нарциссом лишь единожды – на одном из приемов, на котором музыкант рассказывал про свои песни и дочь. "Спасибо тебе, ты талантливый и яркий! Таким навсегда запомню", - добавила Захарова.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 12:41
Биография Пьера Нарцисса
 
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