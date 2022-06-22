https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797422206.html
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне - РИА Новости, 22.06.2022
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне
Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:42
2022-06-22T20:42
2022-06-22T20:44
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
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камерун
20:42 22.06.2022 (обновлено: 20:44 22.06.2022)
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне
Экс-супруга: прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.
"Похоронят в Камеруне
, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве", - сказала она.
Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.