https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797422206.html

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне - РИА Новости, 22.06.2022

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, певца похоронят в Камеруне

Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:42

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2022-06-22T20:44

камерун

шоубиз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, похоронят певца в Камеруне, потому что так хотят родственники, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.Нарцисс скончался на 46-м году жизни, об этом ранее сообщила его дочь. Экс-супруга певца уточнила, что он умер от последствий подагры.Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797259827.html

камерун

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камерун