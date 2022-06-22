https://ria.ru/20220622/naemniki-1797194403.html
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов - РИА Новости, 22.06.2022
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов
Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T05:38
2022-06-22T05:38
2022-06-22T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
россия
сша
вашингтон
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США запрашивали у России информацию по задержанным, но не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с властями РФ."В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", — сказал Антонов.
https://ria.ru/20220621/kazn-1797168351.html
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нед прайс, россия, сша, вашингтон, анатолий антонов
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов
Антонов: посольство не получало обращений от США по плененным на Украине наемникам