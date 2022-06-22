https://ria.ru/20220622/naemniki-1797194403.html

США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов

США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов - РИА Новости, 22.06.2022

США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов

Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T05:38

2022-06-22T05:38

2022-06-22T05:38

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

россия

сша

вашингтон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США запрашивали у России информацию по задержанным, но не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с властями РФ."В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", — сказал Антонов.

https://ria.ru/20220621/kazn-1797168351.html

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в мире, нед прайс, россия, сша, вашингтон, анатолий антонов