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США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797194403.html
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов - РИА Новости, 22.06.2022
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов
Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T05:38
2022-06-22T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
россия
сша
вашингтон
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.Во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США запрашивали у России информацию по задержанным, но не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с властями РФ."В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", — сказал Антонов.
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в мире, нед прайс, россия, сша, вашингтон, анатолий антонов
05:38 22.06.2022
 
США не обращались по поводу плененных на Украине наемников, заявил Антонов

Антонов: посольство не получало обращений от США по плененным на Украине наемникам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Посольство России не получало официального запроса от американской стороны по поводу плененных на Украине наемников из США, заявил журналистам во вторник глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Во вторник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США запрашивали у России информацию по задержанным, но не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с властями РФ.
"В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев", — сказал Антонов.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 21:45
Белый дом заявил, что потрясен предположением о грозящей наемникам казни
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНед ПрайсРоссияСШАВашингтонАнатолий Антонов
 
 
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