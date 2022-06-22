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Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 22.06.2022
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Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы
Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 22.06.2022
Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы
Дорожный знак упал на женщину после ДТП двух машин на северо-востоке Москвы, она скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:50
2022-06-22T19:55
происшествия
авто
volvo ab
гибдд мвд рф
renault logan
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дорожный знак упал на женщину после ДТП двух машин на северо-востоке Москвы, она скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. Предварительно известно, что после столкновения Volvo и Renault водитель первого не справился с управлением и въехал в дорожный знак. После наезда стойка знака упала на женщину, которая находилась на тротуаре."В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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происшествия, авто, volvo ab, гибдд мвд рф, renault logan
19:50 22.06.2022 (обновлено: 19:55 22.06.2022)
 
Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы

Госавтоинспекция: упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы

© Depositphotos / megastockerЗнак въезд запрещен
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Depositphotos / megastocker
Знак въезд запрещен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дорожный знак упал на женщину после ДТП двух машин на северо-востоке Москвы, она скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. Предварительно известно, что после столкновения Volvo и Renault водитель первого не справился с управлением и въехал в дорожный знак. После наезда стойка знака упала на женщину, которая находилась на тротуаре.
"В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАвтоVolvo ABГИБДД МВД РФRenault Logan
 
 
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