https://ria.ru/20220622/moskva-1797414411.html

Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы

Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 22.06.2022

Упавший после ДТП дорожный знак убил женщину на северо-востоке Москвы

Дорожный знак упал на женщину после ДТП двух машин на северо-востоке Москвы, она скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:50

2022-06-22T19:50

2022-06-22T19:55

происшествия

авто

volvo ab

гибдд мвд рф

renault logan

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дорожный знак упал на женщину после ДТП двух машин на северо-востоке Москвы, она скончалась на месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улицы Летчика Бабушкина и улицы Менжинского. Предварительно известно, что после столкновения Volvo и Renault водитель первого не справился с управлением и въехал в дорожный знак. После наезда стойка знака упала на женщину, которая находилась на тротуаре."В результате дорожной аварии 55-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, volvo ab, гибдд мвд рф, renault logan