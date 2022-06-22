22:10 22.06.2022 (обновлено: 22:30 22.06.2022)
Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний
Министр Савельев: Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"С 2020 года, когда началась пандемия, мы отслеживаем финансовое состояние авиакомпаний и пока не видим предпосылок для банкротства. Компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать. Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства", - сказал Савельев в интервью "Российской газете".
Он добавил, что летний сезон дает возможность компаниям заработать.
"Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Но мы все же надеемся, что перевозчики смогут удержаться на рынке. Во всяком случае, будем их поддерживать", - добавил министр.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.