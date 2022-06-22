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Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний - РИА Новости, 22.06.2022
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Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний
Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний - РИА Новости, 22.06.2022
Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний
Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:10
2022-06-22T22:30
экономика
россия
украина
сша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Он добавил, что летний сезон дает возможность компаниям заработать."Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Но мы все же надеемся, что перевозчики смогут удержаться на рынке. Во всяком случае, будем их поддерживать", - добавил министр.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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экономика, россия, украина, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз
22:10 22.06.2022 (обновлено: 22:30 22.06.2022)
 
Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

Министр Савельев: Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"С 2020 года, когда началась пандемия, мы отслеживаем финансовое состояние авиакомпаний и пока не видим предпосылок для банкротства. Компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать. Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства", - сказал Савельев в интервью "Российской газете".
Он добавил, что летний сезон дает возможность компаниям заработать.
"Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Но мы все же надеемся, что перевозчики смогут удержаться на рынке. Во всяком случае, будем их поддерживать", - добавил министр.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
 
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