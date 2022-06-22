https://ria.ru/20220622/mintrans-1797436671.html

Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний - РИА Новости, 22.06.2022

Минтранс не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний

Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:10

2022-06-22T22:10

2022-06-22T22:30

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минтранс РФ пока не видит предпосылок для банкротств российских авиакомпаний, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Он добавил, что летний сезон дает возможность компаниям заработать."Конечно, рынок сжат из-за закрытых зарубежных направлений, временно закрытых 11 аэропортов, что, безусловно, бьет по бизнесу авиакомпаний. Но мы все же надеемся, что перевозчики смогут удержаться на рынке. Во всяком случае, будем их поддерживать", - добавил министр.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Кроме того, Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 30 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220525/sbor-1790522578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, украина, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз