https://ria.ru/20220622/minoborony-1797258873.html

Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО

Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО - РИА Новости, 22.06.2022

Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:33

2022-06-22T12:33

2022-06-22T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

сша

донецкая народная республика

игорь конашенков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск", - говорится в сообщении.Кроме того, в ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей, сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша, донецкая народная республика, игорь конашенков