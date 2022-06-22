https://ria.ru/20220622/minoborony-1797258873.html
Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО
Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО - РИА Новости, 22.06.2022
Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:33
2022-06-22T12:33
2022-06-22T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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сша
донецкая народная республика
игорь конашенков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск", - говорится в сообщении.Кроме того, в ДНР была уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей, сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/istrebitel-1797257293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша, донецкая народная республика, игорь конашенков
Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО
Российские силы поразили 13 взводов украинских РСЗО и уничтожили систему разведки