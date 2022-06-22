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ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода

ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода - РИА Новости, 22.06.2022

ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода

Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:15

2022-06-22T12:15

2022-06-22T13:24

специальная военная операция на украине

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войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны.Кроме того, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима

россия

украина

луганская народная республика

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в мире, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины