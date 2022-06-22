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ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода
ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода - РИА Новости, 22.06.2022
ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода
Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:15
2022-06-22T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
луганская народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны.Кроме того, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима
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в мире, россия, украина, владимир путин, луганская народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:15 22.06.2022 (обновлено: 13:24 22.06.2022)
 
ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода

Минобороны: ВКС России уничтожили до 500 украинских военных на заводе "Океан" в Николаеве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции
Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

"Противник несет значительные потери. Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", — отметили в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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