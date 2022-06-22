12:15 22.06.2022 (обновлено: 13:24 22.06.2022)
ВКС уничтожили 500 украинских военных в цехах судостроительного завода
Минобороны: ВКС России уничтожили до 500 украинских военных на заводе "Океан" в Николаеве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции
Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские ВКС за минувшие сутки уничтожили около 500 украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
"Противник несет значительные потери. Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", — отметили в ведомстве.
Кроме того, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима