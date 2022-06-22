https://ria.ru/20220622/mid-1797399556.html

МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта

МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта - РИА Новости, 22.06.2022

МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта

В случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых Москва уведомит по дипканалам, заявил... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:25

2022-06-22T18:25

2022-06-22T18:28

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых Москва уведомит по дипканалам, заявил МИД РФ.В ведомстве сообщили, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, кому Госдепартамент ранее предписал покинуть территорию Штатов до конца текущего месяца"Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении МИД.

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