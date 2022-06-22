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МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта - РИА Новости, 22.06.2022
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МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта
МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта - РИА Новости, 22.06.2022
МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта
В случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых Москва уведомит по дипканалам, заявил... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:25
2022-06-22T18:28
сша
россия
государственный департамент сша
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых Москва уведомит по дипканалам, заявил МИД РФ.В ведомстве сообщили, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, кому Госдепартамент ранее предписал покинуть территорию Штатов до конца текущего месяца"Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении МИД.
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сша, россия, государственный департамент сша
18:25 22.06.2022 (обновлено: 18:28 22.06.2022)
 
МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта

МИД России: в случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В случае отказа США в допуске российского спецборта последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых Москва уведомит по дипканалам, заявил МИД РФ.
В ведомстве сообщили, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, кому Госдепартамент ранее предписал покинуть территорию Штатов до конца текущего месяца
"Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении МИД.
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