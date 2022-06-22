https://ria.ru/20220622/medosmotr-1797441227.html

Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр

Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр - РИА Новости, 22.06.2022

Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр

Мобильный медицинский комплекс "Здоровый ребенок" в 2022 году побывал уже в 10 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:05

2022-06-22T23:05

2022-06-22T23:05

нижегородская область

общество

здоровье - общество

нижегородская область

балахнинский район

балахна

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Мобильный медицинский комплекс "Здоровый ребенок" в 2022 году побывал уже в 10 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мобильный комплекс был сформирован в начале 2022 года в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи" национального проекта "Здравоохранение".Выездная бригада медиков работала в Сокольском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Ковернинском, Большемурашкинском, Большеболдинском, Бутурлинском и Балахнинском районах. За время работы комплекса проведено более 2200 консультаций.В состав медбригады мобильного комплекса "Здоровый ребенок" входят шесть специалистов: хирург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, детский гинеколог и специалист по УЗИ-диагностике.Так, 21 июня мобильная бригада работала на базе Коневской врачебной амбулатории, расположенной в окружении лесов почти в 40 километрах от Балахны. Врачи из областного центра провели осмотр более 50 маленьких пациентов, а их родители смогли проконсультироваться по таким вопросам, как соответствие развития ребенка возрасту, тактика лечения тех или иных заболеваний и прочее.Всего до конца года запланировано 22 выезда мобильного комплекса "Здоровый ребенок" в отделенные населённые пункты Нижегородской области.

https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

нижегородская область

балахнинский район

балахна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, нижегородская область, балахнинский район, балахна, глеб никитин