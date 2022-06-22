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Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр - РИА Новости, 22.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220622/medosmotr-1797441227.html
Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр
Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр - РИА Новости, 22.06.2022
Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр
Мобильный медицинский комплекс "Здоровый ребенок" в 2022 году побывал уже в 10 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:05
2022-06-22T23:05
нижегородская область
общество
здоровье - общество
нижегородская область
балахнинский район
балахна
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Мобильный медицинский комплекс "Здоровый ребенок" в 2022 году побывал уже в 10 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мобильный комплекс был сформирован в начале 2022 года в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи" национального проекта "Здравоохранение".Выездная бригада медиков работала в Сокольском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Ковернинском, Большемурашкинском, Большеболдинском, Бутурлинском и Балахнинском районах. За время работы комплекса проведено более 2200 консультаций.В состав медбригады мобильного комплекса "Здоровый ребенок" входят шесть специалистов: хирург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, детский гинеколог и специалист по УЗИ-диагностике.Так, 21 июня мобильная бригада работала на базе Коневской врачебной амбулатории, расположенной в окружении лесов почти в 40 километрах от Балахны. Врачи из областного центра провели осмотр более 50 маленьких пациентов, а их родители смогли проконсультироваться по таким вопросам, как соответствие развития ребенка возрасту, тактика лечения тех или иных заболеваний и прочее.Всего до конца года запланировано 22 выезда мобильного комплекса "Здоровый ребенок" в отделенные населённые пункты Нижегородской области.
https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html
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балахнинский район
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общество, здоровье - общество, нижегородская область, балахнинский район, балахна, глеб никитин
23:05 22.06.2022
 
Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр

Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Мобильный медицинский комплекс "Здоровый ребенок" в 2022 году побывал уже в 10 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мобильный комплекс был сформирован в начале 2022 года в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи" национального проекта "Здравоохранение".
"Проект "Поезда здоровья" отлично зарекомендовал себя за время работы. Было немало запросов на то, чтобы найти аналогичное решение для детей. Для родителей из небольших населенных пунктов зачастую непросто выкроить время, чтобы поехать с ребенком в областной центр на прием к профильным специалистам. Мобильная медицина позволяет решить эту задачу. При необходимости медики дадут направление на дальнейшее лечение или обследование", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Выездная бригада медиков работала в Сокольском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Ковернинском, Большемурашкинском, Большеболдинском, Бутурлинском и Балахнинском районах. За время работы комплекса проведено более 2200 консультаций.
В состав медбригады мобильного комплекса "Здоровый ребенок" входят шесть специалистов: хирург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, детский гинеколог и специалист по УЗИ-диагностике.
Так, 21 июня мобильная бригада работала на базе Коневской врачебной амбулатории, расположенной в окружении лесов почти в 40 километрах от Балахны. Врачи из областного центра провели осмотр более 50 маленьких пациентов, а их родители смогли проконсультироваться по таким вопросам, как соответствие развития ребенка возрасту, тактика лечения тех или иных заболеваний и прочее.
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Всего до конца года запланировано 22 выезда мобильного комплекса "Здоровый ребенок" в отделенные населённые пункты Нижегородской области.
 
Нижегородская областьОбществоЗдоровье - ОбществоНижегородская областьБалахнинский районБалахнаГлеб Никитин
 
 
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