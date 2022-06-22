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Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды - РИА Новости, 22.06.2022
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Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды
Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды - РИА Новости, 22.06.2022
Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды
Ежедневно небольшие группы украинских военных просят выйти на подконтрольную территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды, заявил официальный представитель... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:27
2022-06-22T18:46
украина
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ежедневно небольшие группы украинских военных просят выйти на подконтрольную территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко."Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих ВСУ. Чаще всего просят возможности безболезненно и, скажем так, безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться, однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды - то есть подразделения, которые планируют сдаваться в плен, они определяются местными органами контрразведки вооруженных сил Украины и точно так же на месте уничтожаются в назидание всем остальным", - сказал он в эфире "Россия 1".
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украина, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
18:27 22.06.2022 (обновлено: 18:46 22.06.2022)
 
Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды

Группы ВСУ просят выйти на территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ежедневно небольшие группы украинских военных просят выйти на подконтрольную территорию ЛНР, но им препятствуют заградотряды, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих ВСУ. Чаще всего просят возможности безболезненно и, скажем так, безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться, однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды - то есть подразделения, которые планируют сдаваться в плен, они определяются местными органами контрразведки вооруженных сил Украины и точно так же на месте уничтожаются в назидание всем остальным", - сказал он в эфире "Россия 1".
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