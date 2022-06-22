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Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797434341.html
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске
Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:49
2022-06-22T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской Народной Республики, на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства", - сказал он.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:49 22.06.2022
 
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске

Мизинцев: ВСУ оборудовали казармы и огневые позиции на молокозаводе в Лисичанске

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске Луганской Народной Республики, на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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