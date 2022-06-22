https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797434341.html
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске
Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:49
2022-06-22T21:49
2022-06-22T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796519841_0:215:3154:1989_1920x0_80_0_0_a6d42cd91531072c02287e691298e97e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской Народной Республики, на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства", - сказал он.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796519841_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d704fa8391ca4198c3687cd1678389eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске
Мизинцев: ВСУ оборудовали казармы и огневые позиции на молокозаводе в Лисичанске