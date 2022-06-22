https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797434341.html

Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске

Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске - РИА Новости, 22.06.2022

Националисты оборудовали казармы на молокозаводе в Лисичанске

Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:49

2022-06-22T21:49

2022-06-22T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске (ЛНР), заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской Народной Республики, на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства", - сказал он.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев