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СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира" - РИА Новости, 22.06.2022
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СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира"
СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира" - РИА Новости, 22.06.2022
СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира"
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии сообщила, что задержанный в Риге общественный деятель и публицист Владимир Линдерман, публиковавшийся как автор, в том числе РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:44
2022-06-22T19:44
латвия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии сообщила, что задержанный в Риге общественный деятель и публицист Владимир Линдерман, публиковавшийся как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обвиняется по уголовной статье об оправдании военных преступлений и преступлений против мира за поддержку специальной военной операции России на Украине.Пресс-служба СГБ в сообщении на сайте не называет имя и фамилию Линдермана, однако утверждает, что 21 июня был задержан "прокремлевский активист", который в интернете "систематически прославлял и оправдывал в интернете" действия России на Украине."СГБ 7 июня возбудила в отношении лица уголовное дело в связи со статьей за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений... Сейчас лицо имеет статус подозреваемого", - сообщила пресс-служба.По информации ведомства, задержанный получает "финансовое вознаграждение от юридических лиц, зарегистрированных в России".Как сообщает СГБ, всего с начала российской спецоперации на Украине было возбуждено 19 уголовных дел и еще четыре получено от госполиции в связи с "разжиганием ненависти". По двум уголовным делам завершено досудебное расследование и материалы направлены в прокуратуру, а по 21 делу досудебное расследование продолжается.Ранее Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что Линдерман задержан в Латвии, причины задержания неизвестны. Адвокат Линдермана Елена Квятковская сообщила РИА Новости, что суд назначил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей, однако защита намерена обжаловать решение. Она также говорила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/latviya-1797143048.html
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латвия
19:44 22.06.2022
 
СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира"

СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира" за поддержку СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии сообщила, что задержанный в Риге общественный деятель и публицист Владимир Линдерман, публиковавшийся как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обвиняется по уголовной статье об оправдании военных преступлений и преступлений против мира за поддержку специальной военной операции России на Украине.
Пресс-служба СГБ в сообщении на сайте не называет имя и фамилию Линдермана, однако утверждает, что 21 июня был задержан "прокремлевский активист", который в интернете "систематически прославлял и оправдывал в интернете" действия России на Украине.
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"СГБ 7 июня возбудила в отношении лица уголовное дело в связи со статьей за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений... Сейчас лицо имеет статус подозреваемого", - сообщила пресс-служба.
По информации ведомства, задержанный получает "финансовое вознаграждение от юридических лиц, зарегистрированных в России".
Как сообщает СГБ, всего с начала российской спецоперации на Украине было возбуждено 19 уголовных дел и еще четыре получено от госполиции в связи с "разжиганием ненависти". По двум уголовным делам завершено досудебное расследование и материалы направлены в прокуратуру, а по 21 делу досудебное расследование продолжается.
Ранее Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что Линдерман задержан в Латвии, причины задержания неизвестны. Адвокат Линдермана Елена Квятковская сообщила РИА Новости, что суд назначил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей, однако защита намерена обжаловать решение. Она также говорила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий.
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