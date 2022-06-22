https://ria.ru/20220622/latviya-1797412874.html

СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира"

СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира" - РИА Новости, 22.06.2022

СГБ Латвии обвиняет Линдермана в "оправдании преступлений против мира"

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии сообщила, что задержанный в Риге общественный деятель и публицист Владимир Линдерман, публиковавшийся как автор, в том числе РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:44

2022-06-22T19:44

2022-06-22T19:44

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730283780_0:80:3070:1806_1920x0_80_0_0_b57e9f636444cc1195c0d2146c5d8f85.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии сообщила, что задержанный в Риге общественный деятель и публицист Владимир Линдерман, публиковавшийся как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, обвиняется по уголовной статье об оправдании военных преступлений и преступлений против мира за поддержку специальной военной операции России на Украине.Пресс-служба СГБ в сообщении на сайте не называет имя и фамилию Линдермана, однако утверждает, что 21 июня был задержан "прокремлевский активист", который в интернете "систематически прославлял и оправдывал в интернете" действия России на Украине."СГБ 7 июня возбудила в отношении лица уголовное дело в связи со статьей за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений... Сейчас лицо имеет статус подозреваемого", - сообщила пресс-служба.По информации ведомства, задержанный получает "финансовое вознаграждение от юридических лиц, зарегистрированных в России".Как сообщает СГБ, всего с начала российской спецоперации на Украине было возбуждено 19 уголовных дел и еще четыре получено от госполиции в связи с "разжиганием ненависти". По двум уголовным делам завершено досудебное расследование и материалы направлены в прокуратуру, а по 21 делу досудебное расследование продолжается.Ранее Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что Линдерман задержан в Латвии, причины задержания неизвестны. Адвокат Линдермана Елена Квятковская сообщила РИА Новости, что суд назначил ему в качестве меры пресечения содержание под стражей, однако защита намерена обжаловать решение. Она также говорила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/latviya-1797143048.html

https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797026701.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия